První akce pod Rulíkem: Chytne se systém a monstrum? A co brankáři?

Nová reprezentační éra, které šéfuje Radim Rulík, začíná. Ve Švédsku a ve Finsku se nehraje z českého pohledu jen obyčejný turnaj. Začíná etapa, která má gradovat na MS v Praze. Deník Sport a web iSport.cz nabízí pět témat, která nejvíc lákají před prvním zápasem. Nejvíc se můžete těšit na změnu stylu. Jalohokej skončil, Česko by mělo být teď akčnější.

Jak silná je dvojice Málek, Pavlát?

Výběrem brankářů trenéři šokovali, nominací Jakuba Málka (21 let) s Dominikem Pavlátem (23 let) testují, jak dobrá tahle dvojice může být. V minulosti jste často viděli, že jezdili mladí gólmani bez zkušeností, ale k sobě měli mentora, který ví, co a jak. Tohle je jiná situace. Pánové, moře je vaše, plavejte! Dvě vysoké věže dostanou prostor ukázat, jaká kouzla umí. Dohromady mají jen jeden zápas v národním týmu.