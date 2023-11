Málkův reprezentační debut? Parádní číslo. Na startu tahal klíčové zákroky

Bezprostředně před úvodní českou trefou vykopl střelu vyhlášeného rychlíka Joakima Nygarda. „No, asi to pomohlo, když jsme pak dali gól. Ale někdy potřebujete i štěstí. Jsem rád, že se mi podařilo zasáhnout a je jen bonus, jak celá akce dopadla,“ lebedil si.

Velkou pasáž měl i v závěru zápasu. Při náskoku 5:2 nepolevil v koncentraci, nepustil soka na kontakt. Jak byl jistý v úvodu, stejně důležitý byl i jeho závěr.

„Právě o to jsou tyhle zápasy i někdy těžší. Jak prohráváte 0:4, nemáte co ztratit, tak do toho dáte všechno, aby vám tam něco spadlo. Kdybychom polevili, Švédi by spustili asi ještě jiný fičák. Ale my jsme nepolevili,“ vyzdvihoval práci týmu před sebou.

Čtyřgólový český uragán ho zase tak nevykolejil: „Kluci plnili pokyny a byli jsme od trenérů perfektně připraveni. Se čtyřmi góly jsme se dostali do laufu, na hokejkách nebyl žádný stres.“

V pátek si národní tým zatrénuje ještě ve Švédsku a odpoledne se přesune do Tampere. Tam by mohli Jakub Málek, Dominik Mašín a Petr Kodýtek dělat průvodce. Vrátí se totiž „domů“ do své Nokia Arény, kde běžně hrají zápasy.