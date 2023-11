Triumf na Karjale: systém klapnul, rotující kapitán i Stránský v nové éře

Takhle by to šlo! Čeští hokejisté suverénně opanovali úvodní podnik sezony, pod novým trenérem Radimem Rulíkem ovládli Karjala Cup bez ztráty bodu. Národní tým začal čtvrteční výhrou ve Švédsku (5:2), v sobotu smázl domácí Finy (7:3) a v neděli už s jistotou triumfu v turnaji zdolal i Švýcarsko (1:0). Rozebrali jsme, co z českého pohledu ukázal úvodní turnaj Euro Hockey Tour.

Paradoxně nejtěžším testem se stal posledním zápas proti Švýcarsku. Soupeř dvakrát prohrál, Finsko ho utrápilo tuhým defenzivním lepidlem, proti Švédsku to byla dlouho děsivá podívaná. No ale proti Česku Švýcaři působili jako nejagresivnější soupeř. Nakonec ale brankář Dominik Pavlát při premiéře udržel nulu, dvakrát mu pomohla tyč. Česku vyšla jedna přesilovka a náskok 1:0 nepustilo.

Přesně takhle si přejete vidět Matěje Stránského. Proti Finsku naplno rozbalil, co dovede. Trenéři si museli pomlaskávat, jak využíval svoje mohutné tělo. Správně si stoupne soupeři do cesty, aby nemohl na spoluhráče s pukem. Při napadání je ostrý a tvrdý. A teď to hlavní: extrémně nebezpečný hráč. Takhle vazouna z Davosu chcete vidět, byl produktivní i dost pomáhal s mezihrou.

Systém klapnul

Fajn je, že co dopředu Radim Rulík avizoval, se taky stalo. Žádné „ale“, žádné vytáčky. Tři tréninky, účelná nalejvárna směrem k hráčům, co by si představoval, a šlo se na věc. Hodně bavila změna, že od vyčkávání se český hokej posunul do režimu, kdy diktuje tempo a určuje, co se bude dít. Byl to opravdu velký kontrast proti čtvrtfinále MS s USA a zatažené ruční brzdě.