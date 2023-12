Hertl o MS v Praze: Kdyby měli trenéři zájem... Ale v San Jose mám práci

Vždycky jde o těžké téma. Asi nikdo si nepřeje, aby váš oblíbený hráč měl v NHL bídný ročník. Jenže jakmile se dostanete mimo pozice pro play off, hned vyskakuje možnost, že vás osloví reprezentační trenér, abyste vyrazili na mistrovství světa. U Tomáše Hertla je to podobné. Asi žádný český fanoušek ho nechce vidět utrápeného. Na druhou stranu, šampionát v Praze by vyzdobil.

Dovedete si představit, že si reprezentační kouč může malovat scénář, ať se hráči daří, je fit a v pohodě. Ale ať se mu nedaří zase tak extrémně moc, aby vybláznil dalších dvacet lidí kolem sebe. „Samozřejmě vím, že to doma je. V Česku se MS řeší hodně,“ usměje se Hertl . V prosinci ale sám nic slibovat nemůže: „Kdybych byl volný, zdravý a trenéři o mě měli zájem, rád pojedu. Ale ještě nás čeká padesát zápasů, takže se vůbec nechci soustředit na věci, které přijdou v květnu.“

Sharks chytli slinu, nemůžete před koncem roku myslet na to, že v květnu skončíte mimo pozice play off. Pokud aspoň trochu cítíte naději, rvete se o zápasy ve Stanley Cupu. U San Jose takový vývoj pořád zní trochu jako utopie. Ovšem už jednou šokovali, jak se vyhrabali z bídy na startu ročníku. Proč by nemohli válet dál? Všechno je možné.

Každý hráč vám řekne, že se bude snažit, aby se do osmičky vmáčknul. „Chci podávat teď co nejlepší výkony tady v San Jose, v každém dalším zápase pomoci týmu, ať jsme co nejlepší. Mám práci tady,“ logicky přidává Hertl.

Pokud by byl k mání? Těžko si představit, že by ho Radim Rulík opomenul. Navíc v O2 areně je rozměrový hybrid ledové plochy. Něco mezi širokánským evropským standardem (30 metrů) a zámořskou nudlí v NHL (26 metrů). V Praze se turnaj odehraje na hřišti se šířkou 28 metrů, což je v Hertlově případě taky celkem podstatná informace.

„Fantastický hráč, který má týmu co dát,“ hned spustil v podcastu Zimák bývalý útočník a nyní dovednostní kouč Radek Duda . „Ale musíte chápat, že v Americe je užší hřiště, takže Tomáš může hrát víc takticky. V Evropě potřebujete jezdit a mít na to nohy. Tomáš není kdovíjaký bruslař, jestli ho chcete využít, tak mu tam musíte nohy dát,“ nabízí svůj pohled.

Pokud by všechno dopadlo z pohledu potřeb národního týmu ideálně a Hertl by byl k mání, je potřeba přemýšlet, jak hvězdě San Jose připravit prostředí. Hlavně ať se cítí komfortně a prodá naplno své schopnosti. „Jestli chcete využít naplno hráče, který hůř bruslí, ale jinak je geniální? Musíte to kompenzovat spoluhráči, kteří jsou rychlí. Současně ale zase souhra nesmí ztratit glanc chytrosti, musíte sledovat, s kým hraje Tomáš v San Jose, a hledat mu podobné typy, jestli je tedy máme,“ přidává Duda.

Trenér Rulík začne situaci za mořem detailně sledovat po turnaji ve Švýcarsku. Doteď se soustředil na evropskou kostru týmu. Plánuje si rozpitvávat jednotlivá střídání českých borců, aby měl dokonalý přehled o jejich využitelnosti.