Lídr pro reprezentaci? Rulíkův kůň Tomášek táhne: místo risku efektivita

PŘÍMO Z CURYCHU | Bradkou a delšími vlasy, které vykují zpod helmy, připomíná francouzského mušketýra. David Tomášek zažívá sezonu, kdy jeho kousky baví ještě o chlup víc než díla z pera monsieura Dumase. Delší dobu se ví, že umí hrát dobře a že by jednou mohl být ještě lepší. Už? Patrně ano! Teď svůj skok potvrzuje i na mezinárodním fóru. Bilance v nové sezoně je výstavní. Pět zápasů, pět gólů, dvě nahrávky. „Je v tom asi víc faktorů, hodně dělá hlava,“ říká.

Jen jméno David Tomášek nadhodíte před Radimem Rulíkem a kouč má jasno: „Strašně se mi líbí, jak hraje. Je šikovný, veliký, má sebevědomí z klubu, ukazuje ho i tady.“

Sebevědomí měl útočník ranec už jako teenager. Kdysi trénoval v Praze s hráči, kteří se chystají na NHL. Ne, neměl laso do velkého klubu. Mateřská Sparta o něj po letech v zámořských juniorkách nestála. Na trénink ho jel omrknout Miloš Říha mladší, hned cítil talent. Okamžitě zverboval Pardubice, aby ho podepsaly, a šikula začal hrát extraligu.

Mentora mu v první extraligové sezoně dělal Petr Hubáček. Teď jeho hru rozebírá jako expert České televize. Když posloucháte přenos, chválí ho. Když zápas sledujete pečlivě, poznáte proč.

Tomášek je silný na kotouči, nejde jen o góly, ale i o dobrá rozhodnutí. Na jarním MS působil utrápeně, teď dominuje. Jeho zelené rukavice září.

Když se hledal na šampionátu první centr, v téhle formě by ho zvládl suše. V létě vyměnil soutěž, přesunul se ze Sparty do Färjestadu a v dresu švédského obra válí. Dokonce tak, že už v listopadu dostal nabídku prodloužit smlouvu rovnou na dva roky. Přijal.

„Je v tom asi víc faktorů. Jsem v pohodě jak na klubové úrovni, tak tady v reprezentaci. Hlava dělá hodně,“ sám se zamýšlí nad kariérním postupem. „Měl jsem dobré léto, netrápí mě žádné zdravotní problémy. Švédská liga je kvalitní, hodně mi dala, hraju navíc ve skvělé organizaci. Snažím se z toho těžit a přenést si to sem,“ přidává.

Potěšilo ho, že i Hubáček oceňuje jako expert jeho hru. „Vážně? To mě těší,“ usměje se. „Chtěl bych za ním zajít, něco jsme spolu zažili,“ plánoval v sobotu. „On v Pardubicích končil, já začínal. A když jste na začátku cesty, pamatujete si starší hráče, kteří vám v něčem pomohli. Hubas mi tehdy i pomohl do Finska. No a jsem rád, že mi v televizi nenakládá,“ usmál se.

Když se o Tomáška dřív zajímalo Jyväskylä, manažer Jukka Holtari sbíral reference všude. Vyptával se právě i Hubáčka, který si v klubu za pět sezon udělal skvělé jméno.

Tomášek se výrazně mění, v sedmadvaceti zřetelně méně riskuje. Ne, že by jeho hra přestávala bavit. Jen dřív vyloženě chodil do rizika, někdy si tak věřil, že hrál s pukem ruletu. Měl těžce čitelnou stahovačku, používal ji hodně často. Vyjde, nevyjde?

Teď má arzenál daleko širší, drzá stahovačka se pomalu vypařila. Jenže je mnohem efektivnější, kreativita se nezdekovala. „Zkušenosti vás posouvají, snažíte se stoupat každou sezonu. Uvědomíte si, jak se hokej zrychluje, všude je méně a méně místa. Musíte vědět, kdy něco můžete zkusit a kdy ne,“ mění se jeho pohled na hokej.

„To byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro Švédsko, pro Färjestad. Byl to dobrý krok, vidím to na sobě,“ chtěl by se dál posouvat.

Už na minulém reprezentačním turnaji vypadal Tomášek dominantně, na druhé akci vizitku tučně podtrhuje. Nejde jen o góly proti Finsku a Švýcarsku. Chce řídit hru, je silný s kotoučem, udrží si soupeře na zádech, využije tělo i techniku. V jednu chvíli si udělal vlastní show ve švýcarské třetině, když postupně projel mezi čtyřmi hráči a v pádu zakončil.

Gól z toho nepadl, ale přesně tady byl cítit jeho kufr s hokejovým kumštem, který najednou dovede vybalit i na vyšší úrovni než jen v extralize. „Myslím, že změna prostředí mu prospěla, a teď je na vlně. Hodně pomáhá Färjestadu na klubové úrovni, hodně pomáhá i nám,“ dodal Rulík. V neděli proti Švédům zařídil vyrovnání na 1:1, když výborně vyhrábl rozehrávku. Roste z něj důležitý Rulíkův kůň.