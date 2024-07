Byl na radaru NHL, teď má jít o patro níž! TOP kouče lanaří nečekaná země

Říkáte si, kdo je v Evropě momentálně nejlepším hokejovým trenérem? Čeští fanoušci by nepochybně okamžitě vypálili jméno Radima Rulíka, do kategorie: extratřída ovšem zcela jistě také patří Jukka Jalonen. Trenérský mág, který před dvěma roky s Finskem vyhrál olympiádu i mistrovství světa, je po konci v reprezentaci zřejmě blízko nové práci. A ta na kouče Finova kalibru až šokuje. Podle informací finských médií má od nadcházející sezony trénovat Itálii.

Nečekanou změnu adresy už mají ve Finsku takřka za hotovou věc. Jukka Jalonen, muž, jemuž by nejen v rodném Riihimäki měli stavět sochy a pojmenovávat po něm stadiony, se nejspíš stane novým koučem italské reprezentace. Nečekaná volba trenéra, který se s finským nároďákem rozloučil vyřazením ve čtvrtfinále mistrovství světa v Česku, je od minulého víkendu žhavým tématem nejen ve Skandinávii.

Jednašedesátiletý Jalonen, který s Finy třikrát vyhrál titul mistrů světa a dovedl svoji zemi k prvnímu olympijskému zlatu, sice o víkendu potvrdil, že jednal se Italskou federací ledních sportů, ale na spolupráci se údajně (zatím) nedohodl. „Žádná smlouva neexistuje, ale vedly se o ní diskuze,“ reagoval trenér pro web Ilta-Sanomat, který přišel s informací o angažmá ve stále spíše exotické hokejové destinaci.

Ještě před dvěma roky budoucnost zlatého finského kouče byla směřována do zámoří. Jalonen se svým ne zrovna atraktivním, ale účelným a hlavně úspěšným hokejem založeným na úporné obraně byl na vrcholu. Se dvěma nejcennějšími kovy na krku si sice dokázal představit, že by v NHL dokázal být platný, klidně i v roli asistenta, o nejlepší hokejovou soutěž na světě ale nestál za každou cenu. „Míč je na jejich straně,“ řekl tehdy obrýlený hokejový expert.

Nicméně za výzvou v zámoří se nevydal. Trend, který upřednostňuje kanadsko-americké kouče před mnohdy stejně kvalitními experty z Evropy, se dodnes nezměnil. Pokud nemáte kontakty, jen tak se nedostanete ani na stáž. Jalonenův případný přesun do NHL jako prvního evropského trenéra od časů Ivana Hlinky či Alpa Suhonena ovšem vítal i kanadský kolega Claude Julien. „Určitě by tam jít mohl, vím, že ho tam sledují,“ prozradila trenérská kapacita, se kterou Boston slavil Stanley Cup.

Každopádně do popředí se v případě Jalonena nyní dostává Itálie. A možnost převzít hokejisty z Apeninského poloostrova by pro trenérského velikána nemusela být úplně scestná. Práce u reprezentace z divize IA by i dávala smysl. Italové se pomalu ale jistě chystají na domácí olympijské hry, které se v roce 2026 uskuteční v Milanu a Cortině. Jako pořadatelé s jistou účastí se na turnaj pod pěti kruhy velice těší a chtějí se i vzhledem k již slíbenému návratu hvězd z NHL co nejlépe připravit.

I proto italský svaz naverboval kanadské experty se zvučnými jmény. V posledních dvou letech si Itálii brali do parády uznávaný Mike Keenan a Mike Pelino, který úspěšnějšího kolegu nahradil letos v březnu. S oběma trenéry však Italové na začátku července rozvázali spolupráci. Pouze první zmíněný kouč i díky silným vazbám na NHL zůstává před olympiádou v roli technického a strategického poradce.

Italský plán je jasný: najít co nejrychleji adekvátní náhradu. Hlavním adeptem zůstává Jalonen. Pro dohodu s Finem by mohl hrát roli i trenérův těžce defenzivní systém hry. Se vší úctou k Italům, kteří se v elitní skupině mistrovství světa představili naposledy před dvěma roky, úplně se neočekává, že by v jejich hokejové líhni vyrostl talent s výrazně ofenzivními choutkami. Itálie by se podřídila systému, jenž by se sice nelíbil, ale splnil by účel.

Jalonen navíc už v Itálii působil. Před 25 lety si na sezonu odskočil do lyžařského střediska Alleghe, kde vedl dnes již neaktivní tamní klub.