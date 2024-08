Židlický nemá smlouvu, zůstane u reprezentace? Mluví se taky o NHL

Je pravdou, že po zlatém šampionátu v Praze mu svazový kontrakt vypršel a další neuzavřel. „Židla od nás dostal nabídku na víceletou smlouvu, která pokrývá i příští olympiádu. Nejprve ji odmítl s tím, že se teprve rozmyslí. Mluvil jsem přímo s ním a řekl mi, že stále není rozhodnutý,“ reagoval šéf Českého hokeje Alois Hadamczik.

Zákulisím se nese, že o Židlického kvalitní služby stojí v NHL, konkrétně v New York Islanders, kde mistr světa z Vídně 2005 odehrál svou poslední sezonu profesionální kariéry 2015/16. „Islanders? Ano, prý od nich dostal nabídku,“ přikývl Hadamczik s tím, že jistého není nic.

V podstatě jen to, že Radim Rulík by o svého parťáka velice nerad přišel. „Pořád nevím, jak se rozhodne, ale necítím z jeho slov, že by u národního mužstva nechtěl pokračovat. S Židlou mám dlouhodobý nadstandardní vztah, uvidíme, je to na něm,“ dodal Hadamczik.