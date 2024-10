Rulík nominoval poprvé od zlata: bez Skleničky, nejede lídr extraligy

Spekulovalo se, zda pro první reprezentační podnik bude nominován David Sklenička. V nominaci na turnaj Karjala (7. – 10. listopadu) však obránce Lausanne nefiguruje. Jméno 28letého zadáka se řešilo proto, že v sezoně 2023/24 hrál KHL za kazašskou Astanu. Přičemž pro hráče, kteří po zahájení ruské agrese na Ukrajině podepsali do ruské mezinárodní ligy, bylo vedením Českého hokeje vydáno embargo do národního mužstva. Nominací Skleničky by toto nařízení pozbylo platnosti.

Na středeční nominační tiskové konferenci Skleničkovo jméno nepadlo, respektive na seznamu chybí. „Rozhodnutí výkonného výboru nebylo zrušeno, nebylo ani uvažováno, že bychom jej zrušili. To je odpověď na nominaci hráčů, kteří hrají v Rusku,“ reagoval prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. „Odsuzujeme vstup Rusů na Ukrajinu.“

Rovněž se čekalo, zda se na první akci po zlatém MS v Praze podívá vítkovický útočník Jindřich Abdul, jenž je v nové sezoně české nejvyšší soutěže s 21 body (8+13) ve 14 utkáních nejproduktivnějším hráčem. Na soupisce chybí. Na rozdíl od nejlepšího střelce – třináctigólového Ondřeje Beránka.

Češi se na úvod Karjaly představí v Karlových Varech se Švédy, v Helsinkách pak změří síly s Finy a Švýcary. Národní tým nastoupí v nových dresech. „Udělali jsme nové, okořenili je tím, že jsou lemované zlatem. Až do příštího mistrovství jsme mistři světa, je třeba to připomínat,“ poznamenal Hadamczik.

Jedou Kacetl i Zadina

Nominaci krátce okomentoval Radim Rulík. „Rozhodli jsme se pro mix. Vzali jsme hráče z mistrovství světa, co zažili kabinu a co patří do jádra národního týmu. A oslovili jsme hráče, co odehráli v minulé sezoně Euro Hockey Tour a nevypadají v lize vůbec špatně. Někteří hráči odehrají dvě utkání, někteří tři. Kdo hraje ve svých týmech oslabení, bude hrát oslabení. Ti, co hrají přesilovky ve své lize, dostanou v nich prostor i v národním týmu,“ uvedl kouč mistrů světa.

Zajímavostí nominace je určitě pozvánka brankáře třineckých šampionů Ondřeje Kacetla či někdejšího útočníka Detroitu či San Jose Filipa Zadiny, jenž nyní hraje za Davos.

Nováčkem je vedle Kacetla i útočník Marek Kalus. „Ondra Kacetl jednoznačně prokázal v minulých ročnících, že se na důležité zápasy sezony dokáže skvěle připravit. Chceme si ho vyzkoušet, byť není období března či dubna,“ řekl Radim Rulík.