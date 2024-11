Kacetl v repre tréninku: Pozvánka mě překvapila. Jak blízko bylo MS?

Je to už typický extraligový stereotyp. Třinecký Ondřej Kacetl se v základní části mezi ostatními brankáři výrazně nevymyká. Pak přijde jaro, začne play off a povstane hotová bestie. Fantom vyřazovacích bojů se nyní v 34 letech chystá na premiéru v reprezentaci. V národním dresu potřebuje rychle přepnout na likvidační mód. „Kéž by byl březen nebo duben,“ pousmál se. Poté, co scénu vyklidil Josef Kořenář ze Sparty, má Ocelář skvělou možnost.