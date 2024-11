Beránek: Kdo říká, že nemyslí na to, že je mistr světa, lže. MS mi otevřelo oči

Když letos přijedete na Euro Hockey Tour jako mistr světa, je to pro vás jiný pocit?

„Pocit v hlavě samozřejmě je. Kdo říká, že ne, tak podle mě lže. Člověk na ten úspěch myslí. Všechno je pak pro hlavu jednodušší.“

Do turnaje vstoupíte jako nejlepší střelec extraligy. Může vám to oproti předchozím reprezentačním srazům nějak pomoci?

„To si nemyslím. Reprezentace je úplně o něčem jiném, každý v ní má svou roli, kterou musí plnit na 100 %, aby byl úspěšný celý tým. Uvidíme, jak letos dopadneme.“

Trenér Rulík vás chválil, prý věděl, že jednou budete dávat gól za gólem. Jak se to poslouchá?

„Jsem rád, že jsem tohle neslyšel (směje se). Člověk musí vždycky pracovat na 100 %, odvádět tvrdou práci a jít úspěchu naproti, pak se k němu odráží puky a štěstí přeje. Opravdu mě těší, že se mi daří. Mistrovství mi úplně otevřelo oči, když jsem viděl přístup spoluhráčů, přidalo mi to do hokeje úplně jiný náboj. Jsem rád, že jsem si ho převedl i do extraligy a že to takhle vychází.

Věřil jste vždy, že v sobě máte střelce?

„Hokejově mě opravdu posunulo MS. Jsem rád, že góly začaly padat. Člověk se tím uklidní a hokej pak bere úplně jinak. Myslím si, že každý hráč to má tak, že když pracuje a jde štěstí naproti, je jen otázkou času, kdy začne branky dávat. V tréninku dělám všechno úplně stejně, jde jen o psychiku.“

Pět z vás je po MS otestovaných a prověřených nejvyšším levelem. Řešil s vámi trenér nějak výhled do sezony, do kolika turnajů byste měli zasáhnout?

„Zatím jsme toho moc neřešili. Trenér mi asi před týdnem volal, že jsem nominovaný na sraz. Říkal, že mě bere kvůli zkušenostem i tomu, jak se mi daří v extralize. Jak bude vypadat zbytek sezony si povíme až po turnaji.“

Budete teď jako mistr světa muset tým táhnout?

„Všichni jsme si rovni. Kdyby ostatní kluci byli na MS místo mě, tak to dopadlo stejně, a mistry světa mohli být oni. Vůbec na tom nezáleží. Každý bude pracovat, jak je zvyklý, a na ledě nechá v boji za Česko všechno. Asi je to trochu zátěž na hlavu, v podvědomí něco bude. Ale dáme do toho vše, jinak bychom v reprezentaci nebyli. Trenér si nás vybral, protože jsme v něčem dobří, věří nám. My mu důvěru chceme splatit tak, že odvedeme maximum.“

Už jste se spolu s kolegy z turnaje nějak bavili, vzpomínali jste na úspěch z Prahy?

„Něco jsme si řekli. Ale mistrovství už je minulost, teď je nová sezona, nové zápasy. Na ně se teď musíme soustředit a odvést co nejlepší práci.“

Sezona znovu startuje v Karlových Varech, kde celou kariéru působíte, stejně jako na jaře při kempu MS v Praze. Vzpomněl jste si na to?

„Samozřejmě jsem si vzpomněl, je to docela nedávno. Je hezké, že teď hraju tak nějak na domácí půdě. Všichni doufáme, že navážeme na výkony, které jsme předváděli právě před mistrovstvím světa. Jestli budu hrát, budu se moc těšit. Určitě přijde hodně domácích fanoušků. Před šesti lety jsem ve Varech dal za reprezentaci první gól, rád na něj vzpomínám.“

Máte už nějaké náznaky, že byste mohl mít ofenzivnější roli, víc hrát v přesilovkách?

„Žádné takové náznaky zatím nejsou. Uvidíme, jak trenér poskládá lajny na první zápas.“

Už jste sháněl nějaké vstupenky pro rodinu nebo známé?

„Jako hráči vždycky nějaké lístky dostaneme. Někteří kluci to ale sem mají dál, takže určitě nějaké zbydou. Buď mi je dají, nebo se nějak domluvíme, pak je rozdám kamarádům.“