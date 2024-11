Finsko - Česko 4:0. Nejhorší pád pod Rulíkem. Tým srazily ztráty i trest

Před zápasem na to trefně upozorňoval útočník Petr Kodýtek, znalý severských poměrů. Finsko s novým trenérem Anttim Pennanenem změnilo roky zažitý styl, namísto poctivého vyčkávání na šanci se pustilo do odvážných kousků. S napadáním v útočném pásmu i aktivní obranou kolem vlastní modré čáry domácí slavili proti českému národnímu týmu horentní úspěch.

Nejprve to na vlastní kůži poznal sparťan Kryštof Hrabík, který se stal obětí loupeže za bílého dne už v páté minutě. Zakončující Harri Pesonen nezaváhal, svižnou ranou k tyčce propálil Jakuba Málka a poprvé obměkčil fanoušky Suomi. Ti měli ještě větší důvod k radosti 23 sekund před koncem úvodní dvacetiminutovky, kdy zaváhal Ronald Knot. Bek pravidelně hrající v hostitelské hale za IFK Helsinky při manévru u modré čáry dopustil lacinou ztrátu, unikající Toni Rajala zažehl motory a střelu umístil čistě nad Málkovo rameno.

Češi se do zápasu zkoušeli dostat fyzickou hrou, tvrdými hity Seveřany postupně postrašili Jan Košťálek, Marek Kalus nebo Hrabík. Posledně jmenovaný dokonce zametl s Waltterim Merelou a připravil mu nedobrovolný pobyt na střídačce. Směrem dopředu ovšem Češi předváděli málo aktivity, výčet šancí po příležitosti Radima Zohorny nepomohla rozšířit ani první přesilovka.

Naopak Finové se v početní převaze činili. Na hraně brankoviště parkující Pesonen druhým gólem v utkání navyšoval už na 3:0. Málek soupeřovu teč sice vystihl, jenže kotouč mu zamrzl pod betonem a dvaadvacetiletý gólman ho zpětným pohybem srazil do sítě.

Mdlý český výkon tím ještě utrpěl. Nepomohla kontroverzní situace krátce po polovině duelu, kdy nejprve Matyáš Kantner inkasoval trest do konce zápasu za náraz u mantinelu do Oksanena, načež sudí Sampo Rantovi za obdobný zákrok udělili pouze dvě minuty. Frustraci při strkanicích demonstrovali Hrabík i Kodýtek, který se pustil neohroženě do značně vyššího kapitána Miikko Lehtonena.

Seveřanům český bojovník úsměvy z úst nesebral. Domácí náladu podpořil v čase 45:29 další potrestanou ztrátou Arttu Ruotsalainen. Mohl děkovat centrovi Miro Aaltonenovi, jehož cit na kotouči znamenal, že se Hrabíkova přihrávka nedostala do středního pásma a Finsko spustilo gólovou protiakci.

Čtyřbrankovou nadílkou a čistým kontem Emila Larmiho hráči v bílých dresech překonali výsledek z brněnských her, kdy před startem MS národní tým přehráli 4:1. Stejným výsledkem Rulíkovo mužstvo padlo ještě v únoru se Švédskem. Nulu ze střeleckého konta národní tým nesmazal ani při nadějné šanci Michaela Špačka, ani ve dvojnásobné přesilovce pět na tři.