Česko na tripu: bagety, zájem fandů a psychická pohoda. Průvodce Kodýtek

V letadle rozehráli karty, při čekání na odbavení zavazadel mezi sebou šprýmovali a rozdali desítky podpisů zvídavým fanouškům. Čeští reprezentaci nachází důvod k psychické pohodě. Před sobotním duelem proti Finsku ostatně nemají důvod k velkým obavám. Po enormně povedené minulé sezoně odstartovali na domácí půdě dobře i tu aktuální.

Zatímco ve čtvrtek hráči národního týmu zejména v první třetině vzali útokem Švédy, na pražském letišti se jejich cílem stala prodejna s bagetami. Po posledním tréninku v Karlových Varech se potřebovali nasytit. Rychlé občerstvení uvítal i bývalý forvard Plzně Petr Kodýtek, který pak s ostatními parťáky odcestoval na místo, které velmi dobře zná. Po přesunu z Ilves Tampere totiž působí v IFK Helsinky.

V hlavním městě soupeře by mohl dělat průvodce, nicméně na mimohokejové aktivity nebude mít Rulíkova parta prostor. „Společný čas jsme nenašli ani v Karlových Varech, jen ve skupinkách o čtyřech nebo pěti klucích. Na druhou stranu to nebylo potřeba, servis na hotelu jsme měli neskutečný,“ pochvaloval si soustředění na západě Čech se zápasovým vrcholem v rámci turnaje Karjala šestadvacetiletý centr.

Těšila ho také atmosféra, Finové nejspíš tolik decibelů v Ice Hall nevytvoří. Své o severském fandění ví brankář Jakub Málek, který v sobotu s největší pravděpodobností odkroutí sedmý reprezentační zápas. Duel se Švýcarskem by měl znovu absolvovat reprezentační nováček Ondřej Kacetl.

„Je to pro mě speciální, už nějaký ten rok hraju ve Finsku. Může být výhoda, že budu znát kluziště v Helsinkách. Po turnaji už tady zůstanu,“ prozradil Málek, který byl povolaný na poslední chvíli jako záskok za zraněného a odpočívajícího Josefa Kořenáře ze Sparty.

„Bylo to hodně hektické, vůbec jsem s tím nepočítal. Měl jsem v plánu jet na fotbal do Anglie. Ještěže jsem byl líný něco zařizovat,“ vrátil se k zážitku z konce minulého týdne, přičemž ocenil návrat mezi krajany. „Říkal jsem si, že by mi změna prostředí mohla pomoct přijít na jiné myšlenky. Jsem v české kabině rád,“ pověděl v narážce na fakt, že v klubu neprožívá nejlepší období. Dosud prokazuje úspěšnost zákroků 90,2 %.