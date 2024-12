Termín se blíží, Kubalík dál vyhlíží NHL. Jsem realista, říká o své pozici

V zámořské NHL nasázel 93 gólů, další čtyři přidal v play off. Minimálně na nějaký čas se tím ale střelecký účet Dominika Kubalíka v nejlepší lize světa uzavřel. Vyhlášený kanonýr se po pouhém roce v Ottawě vrátil do Evropy a znovu oblékl dres švýcarského Ambri-Piotta. Po kanadskoamerické lize ovšem dál pokukuje. Magickým datem je 15. prosinec. Až do něj může český reprezentant zvednout kotvy a vydat se zase za velkou louži. „Jsme domluvení, že mi agent zavolá, kdyby se něco dělo. Už se to ale blíží,“ nedělá si rodák z Plzně těžkou hlavu z budoucnosti.

„Lidi se mě na to ptají, ale já to moc neřeším. Že bych se k tomu upínal nebo byl pořád na telefonu, to ne. Nic moc zatím nebylo. Jsem realista a myslím, že minulá sezona nebyla taková. Doufal jsem v šanci, ale člověk musí otočit list. Jsem teď rád tam, kde jsem“ dodal Kubalík.

Při návratu na starý kontinent sáhl po osvědčené volbě. V dresu Ambri-Piotta odehrál v minulosti dva ročníky, ve druhém zazářil 57 body a řekl si o šanci v NHL. V té době asi ještě netušil, že o pět sezon později bude zpátky.

„Moc se tam toho nezměnilo. Hala je nová, ale lidi kolem jsou stejní. Bylo hodně lehké se do toho dostat zpět a i pozice v týmu je podobná tomu, co bylo. Užívám si to, hraju hodně a jen by to chtělo být v tabulce o trošku výš, protože jsme měli mít podle toho, jak hrajeme, více bodů,“ komentoval aktuální situaci devětadvacetiletý útočník.

Sám přišel do známého prostředí o mnoho zkušenější. Vedle zápasů v NHL pravidelně reprezentoval a na jaře se stal s národním týmem mistrem světa. Už tak sladkou událost mu ještě vylepšilo narození první dcery v průběhu šampionátu.

Oproti NHL má ve Švýcarsku spousta volna

„Jaký jsem táta, je otázka spíše na manželku. Snažím se pomáhat, co to jde. Malá je úžasná. Je neuvěřitelné, jak člověk vnímá pokroky, které dělá. Hrozně si to užíváme. Teď nám trošku dělá problémy se spaním, ale to bere paní na sebe a já se vyspím. Jinak všechno skvělé,“ usmíval se Kubalík.

Ve Švýcarsku využívá i krásné přírody, aby mohl s rodinou trávit čas. „Rodinný život si užíváme. Dá se říct, že každý den spím doma. Je to příjemná změna oproti tomu, když jsme jezdili na tripy. Tady žádné nejsou a je tu spousta volna,“ přiznal český střelec.

Řada hráčů by v jeho situaci seděla doma na gauči a hypnotizovala telefon. Kubalík ne. Namísto toho přicestoval do Česka a národnímu týmu pomůže na druhém turnaji sezony. Kromě Pardubic se bude hrát právě ve Švýcarsku.

„Těšil jsem se moc. Dlouho jsem to takhle v sezoně nezažil. Vždy je fajn vypadnout trošku ze stereotypu, který je v klubu. Je fajn se vrátit sem, vidět kluky a mít takovou tu českou pohodu. Jsem rád, že jsem tady,“ nezakrýval účastník pěti světových šampionátů.

V aktuální sezoně navlékne reprezentační barvy poprvé. První sraz ještě vynechal. „Odletěl jsem s malým kufříkem a nevěděl, co se bude dít. Pak to šlo týden po týdnu, až jsme se dostali do reprepauzy, kdy jsem potřeboval odjet, zařídit si věci, abych měl normální život, a zabydlel se,“ popisoval hektické období Kubalík.

Vytyčené úkoly už ale zvládl splnit a teď se může naplno soustředit na reprezentaci. Nastoupit by podle slov trenéra Radima Rulíka měl v prvních dvou zápasech turnaje. A rozhodně bude mít na co navazovat. Vždyť na zlatém šampionátu v Praze nastřílel rovnou pět gólů.

„Věřím, že vítězná mentalita, která byla tam, bude i tady. Už jsme se o tom nějakým způsobem bavili. A já doufám, že na to navážeme,“ svěřil se odchovanec Plzně.