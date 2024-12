Kubalík králem večera: Za dva góly do NHL? Na telefon jsem nekoukal

Ve vyprodané pardubické aréně sklidil největší ovace. Aby ne. Dominik Kubalík dvěma góly položil základ k triumfu nad hodně, ale fakt hodně dobrými Finy. Národní tým pokořil Seveřany 3:1 a před pátečním odletem na víkendový dojezd Švýcarských her se posunul do čela seriálu evropské Tour. A po zápase musel nejlepší hráč zápasu odrážet hlášky typu, zda mu po dvou trefách nepípají na mobilu telefonáty ze zámoří. Střelec Ambri-Piotta má šanci do 15. prosince trhnout práci v NHL. „Ale na telefon jsem se určitě hned kvůli tomu nedíval,“ usmál se mistr světa z Prahy.

Dva vstřelené góly, to se vám asi hrálo dobře, co říkáte?

„Hrálo se mi super, byla skvělá atmosféra, jako na každém domácím utkání. Jsem rád, že jsme to hlavně zvládli. Na posledním turnaji Fini hráli proti nám výborný zápas (4:0), tak jsme jim to tady mohli vrátit. Za mě super výkon.“

Při obou gólových trefách jste si počínal bravurně, to snad ani nešlo lépe trefit…

„Při prvním si ti dva dávali trochu přednost a asi nevěděli, že jsem u nich až tak blízko. Snažil jsem se rychle vystřelit a proteklo to tam. Hlavně, že se to stalo jim a ne nám… Před druhým gólem mi hodně pomohl jejich obránce, který stál přímo v dráze střely. Snažil jsem se ho co nejrychleji obstřelit, myslím, že gólman toho moc neviděl. Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsem mohl pomoci.“

Pomoci jste mohl ještě víc, ve třetí šanci vám gól těsně utekl, myslel jste na hattrick?

„Nebudu lhát, že jsem na něj nemyslel. Kolikrát to zavánělo větší šancí, ale nepovedlo se. Třeba příště.“

Vnímáte, jak mezi českými fanoušky přetrvává výborná nálada po vyhraném šampionátu?

„Určitě. Český hokej tohle potřeboval, najednou se o tom mluví, všichni hráči se sem těší mnohem víc. Atmosféra kolem je úžasná, lidi to vědí a tlačí nás dopředu. Což je moc fajn.“

Finové jsou velmi cenný skalp, od první chvíle bylo vidět, jak moc jsou dobří a perfektně připravení. Váš pohled?

„Určitě. Byli hrozně aktivní, hodně brusliví, celkově velmi nepříjemní. Člověk nemohl vypustit souboj. Ale třeba náš backchecking byl dnes naprosto fantastický, častokrát jsme Finy dobruslili ve chvíli, kdy se nás snažili přečíslit. Nějaký čas u nás v pásmu strávili, ale že by měli kdovíjaké šance, to si zase nemyslím. A nám to na druhé straně spadlo vždy v nejlepší možnou chvíli. Ke konci jsme je velmi dobře ubránili.“

Trenér Radim Rulík prohlásil, že zvlášť u vás hráčů, kteří jste v minulé sezoně hráli NHL a odešli do Evropy, je znát, jak moc vám sedí větší důvěra a prostor na nové adrese. Souhlasíte?

„Samozřejmě vám pomůže, když jste víc na ledě, vašemu týmu se daří a vy mu pomáháte. Když přijedete na nároďák, nejste v křeči ani v očekávání, že potřebujete prolomit nějaké klubové nezdary. Díky tomu je to o něco snazší. Atmosféra je tu fajn a já doufám, že na to navážeme v dalších zápasech.“

Během dvou přesilovek jste si úplnou gólovou šanci nevytvořili, je to asi jediná kaňka?

„Určitě je to věc, která dnes rozhoduje zápasy. Chtěli jsme si přesilovkami hodně pomoci, ale není to jednoduché. Přijedeme, jsme spolu pár dní a dáváme to narychlo dohromady. Než si to sedne, chvíli trvá. Tyhle krátkodobé turnaje jsou na rychlou souhru těžší. Což nic nemění na tom, že to příští zápas musí být lepší.“

V sobotu jdete ve Fribourgu na domácí Švýcary, máte domluvené své fanoušky z Ambri?

„Ne, to vůbec. Ono je to do Fribourgu docela dálka, i když oni jsou to docela blázni, za hokejem lítají všude. Ale nijak jsme to neřešili.“

Ani tu NHL nemáte v hlavě?

„Jsem rád, že jsem teď tady, užívám si toho, že jsem během sezony v reprezentaci.“