Flynn a Weatherby nám schází, zní z Liberce. Co návrat velké posily?

V neděli proti Litvínovu to nebylo ono. Liberec vyslal jen 22 střel na bránu, přestože od úvodu druhé třetiny dotahoval. „Nejezdily nám nohy, Litvínov byl ve všem lepší,“ hodnotil obránce Bílých Tygrů Vojtěch Budík. Dalším důvodem porážky 3:4 byly absence v útoku. Nejlepší střelec Oscar Flynn chyběl kvůli disciplinárnímu trestu, Jaspera Weatherbyho si stáhly Pardubice. Výběr trenéra Filipa Pešána i proto netrpělivě vyhlíží návrat zraněného Adama Musila. Kdy by k němu mohlo dojít?

Michal Bulíř ve druhé třetině bleskově využil přesilovku pět na tři a vykřesal naději na body. Liberec na ledě Vervy dvakrát smazal ztrátu, ale na aktivnějšího soupeře byl nakonec krátký. Chyběly i příspěvky potrestaného Oscara Flynna a Jaspera Weatherbyho, který se na severu Čech rozehrál k velmi dobrým výkonům.

„Oscar je nejlepší střelec, ofenzivně silný, Jasper si taky odehrál svoje. Je velký a silný kluk. Jednoznačně nám chybí, ale když to vezmu, tak pořád někdo chybí. Máme to od začátku sezony,“ hodnotil smířlivě asistent trenéra Jiří Kudrna.

Flynn vyfasoval dvouzápasový trest za úder loktem do obličeje hradeckého Ryana Dmowskiho. Chybět bude ještě po reprezentační přestávce v Plzni. V tempu ale zůstane díky povolání do národního týmu. Na návrat Weatherbyho naopak Bílí Tygři spoléhat nemůžou. Produktivního útočníka si z hostování stáhly Pardubice. Ročník dohraje v Dynamu.

Flynn a Weatherby hlavními strůjci vzestupu Liberce

Jak Flynn, tak Weatherby přitom patřili mezi opory Liberce při úprku ze spodních pater tabulky. Tygři vyhráli osm z posledních devíti zápasů, nestačili jen na Vítkovice. Flynn v dosavadním průběhu ročníku posbíral 33 bodů za 20 gólů a 13 nahrávek. Weatherby stihl za 15 klání devět kanadských bodů.

„Tihle dva útočníci nám chybí. Oscar je střelec na přesilovku, rychlý, šikovný. Musíme se s tím poprat i bez něj. Věříme, že se brzo vrátí Adam Musil a pomůže,“ vyprávěl po porážce s chemiky Budík.

Právě Musil přicházel do Liberce před sezonou jako velká posila. Stačil však odehrát jen 26 utkání, než ho vyřadilo ošklivé zranění. „Adam v posledním zápase utrpěl vážné poranění v oblasti břišní dutiny, pro které byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče v českobudějovické nemocnici, kde stále setrvává. Chybět bude několik měsíců,“ zveřejnil klub po utkání na ledě Motoru zkraje prosince.

Musilův návrat by ale nakonec mohl přijít dřív, než se původně čekalo. „Je tam dobrá vyhlídka, že by se měl po reprezentační pauze připojit k týmu. Jsme nesmírně rádi, že se to s ním takhle vyvíjí,“ prozradil Kudrna na dotaz deníku Sport.

Pro Bílé Tygry by se jednalo o vítané posílení. Sedmadvacetiletý útočník po návratu z Pardubic pravidelně bodoval, na marodku odcházel jako třetí nejproduktivnější hráč týmu a rozšířil dlouhý seznam libereckých hráčů, kteří letos chyběli kvůli zdraví. Zranění na určitou část sezony vyřadila vedle Musila i Tomáše Filippiho, Michala Bulíře a Radima Šimka. Tedy klíčové muže soupisky.

K lepším a hlavně zdravějším časům by se mohlo schylovat nyní. Šimek, Bulíř a Filippi jsou zpátky, oni stojí za vzepětím trápících se Tygrů. Až se k nim přidá ještě Musil, bude útok Liberce budit zase řádný respekt.