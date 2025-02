Košťálek o repre, Varaďovi i mizérii v týmu: Spadli jsme do díry, musíme ven

Jeho jméno v reprezentační nominaci pro Švédské hry mohlo leckoho překvapit. Vítkovice se mlely na desetizápasové vlně porážek, navíc procházely výměnou trenérského štábu. Pohledem statistik nezářil ani ofenzivní bek. Naposledy bodoval na začátku ledna, duel v Hradci Králové ani nedohrál, když ho nový šéf Václav Varaďa stáhl ze sestavy.

„Něco jsme si spolu řekli. Řekl mi, co ano, a co ne. Tím pádem jsme to uzavřeli, hraju pod ním, musím respektovat jeho pokyny. Ze začátku bylo těžší, než jsem si zase navykl. Nemyslím, že to je potom problém,“ vyprávěl Košťálek o diskusích, které vedl s novým trenérem.

Jaké jsou změny, které Varaďa do vítkovické kabiny přinesl? Produktivní bek nechtěl být konkrétní. „Jsou určité věci, které má rád, které se musí dělat. Je toho víc, nechci to úplně rozebírat. Má specifické věci, dokáže kluky vyburcovat a dokopat k výkonu,“ prohlásil.

Ostravský celek si na nové prvky zvykal. Čtyřikrát pod Varaďovým vedením ještě prohrál. V posledních třech kolech už ale bral výhry a zamotal situaci u dna tabulky. „Klubové body byly skvělé, jsme rádi, že jsme se dotáhli na Třinec. Ale pořád je to tak, že je všechno ve hře. Zbývá devět zápasů, může se nějaký prohrát, pak zase vyhrát. Uvidíme, jak to bude,“ komentoval situaci Košťálek.

Tabulku radši nesleduju

S týmem si naposledy užil domácí vítězství 4:1 nad rivalem z Třince. Sám se gólem a nahrávkou podílel na tom, že je situace v tabulce vyrovnaná. Vítkovice už jsou bodově nastejno s Oceláři, Kladno a Olomouc mají k dobru tři body.

„Pořád je to těžké. Prohráli jsme hodně zápasů, dostali jsme se do díry a z ní teď musíme vylézt. Pořád myslíme pozitivně, že odtamtud vylezeme a utečeme. Vyhrály se tři zápasy, stoprocentně je to pro sebevědomí dobré,“ přikyvoval bývalý obránce Pardubic a Sparty.

Na rozdíl od některých hokejistů nesleduje situaci v tabulce pod lupou ani v těžkých chvílích. „Ale vždycky si v kabině řekneme, jak to vypadalo. Já to moc nesleduju, protože pak už je toho strašně moc. Člověk pořád kouká, jestli je tam, nebo ne,“ popisoval Košťálek.

Od záchranářských starostí si aspoň na týden může odpočinout v reprezentaci. S ní odletí ve středu do Švédska. V jednom dresu se potkal i se dvěma zástupci Kladna, s nimiž se v extralize přetahuje o barážový flek.

„Něco ze srandy proběhlo. Říkal jsem jim, že když začínáme vyhrávat, tak nemůžou aspoň jeden prohrát,“ prozradil Košťálek, jak se popichuje s Jiřím Ticháčkem a Matyášem Filipem.

Teď jsou z nich na tři zápasy parťáci. Rulík poskládal pro třetí akci sezony méně zkušený tým hned se šesti nováčky. Jedním z nich je právě Filip. Košťálek bude naopak se 38 starty patřit mezi mazáky. Nastupovat by měl nejspíš vedle Libora Hájka, kterého zná z minulé sezony z Pardubic. Spolu absolvovali na úterním tréninku většinu cvičení. Už každý zvlášť pak pod dohledem trenéra Marka Židlického piloval střelbu a další dovednosti.

„Je to super, má skvělou střelbu a věci vidí z pohledu ofenzivních beků. Jsou to dobré věci, dobré rady. Určitě je co se od něj přiučit,“ pochvaloval si vítkovický zadák spolupráci s asistentem trenéra, jenž má za sebou bohatou kariéru v NHL.

Omlazení reprezentačního týmu nevidí jako žádný problém. „Systém a všechno ostatní je stejné, mladí kluci se do toho dobře zapojí. Nejsou rozdíly,“ popisoval před pokračováním Euro Hockey Tour. V ní budou Češi obhajovat průběžné vedení se čtyřbodovým náskokem na druhé Finsko.