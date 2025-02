Hradec: Systém repre? Podobný jako na dvacítkách. Hrozně si to užívám

Získat místo ve druhé lajně extraligové Mladé Boleslavi, vybojovat medaili na mistrovství světa dvacetiletých a krátce nato naskočit do dospělé reprezentace. Vojtěch Hradec zažívá hodně hektické období. „Šlo to strašně rychle, vstřebávám to za běhu. Je to ale příjemné. Prostě to přijde a jedu, nemám čas o ničem přemýšlet, nebo být nervózní,“ rozpovídal se devatenáctiletý útočník na srazu před odletem do Švédska. „Neskutečné,“ zopakoval několikrát při popisování pocitů z první nominace.

Na bronzových dvacítkách překonal průměr bodu na zápas, když v sedmi zápasech čtyřikrát skóroval a čtyřikrát asistoval spoluhráčům. V extralize zatím sbírá body skromněji. Po 28 startech se Vojtěch Hradec může pochlubit devíti zápisy. S průměrně odehraným časem 16 minut a 55 sekund je šestým nejvytěžovanějším útočníkem Bruslařů.

„Super, nemůžu si to vynachválit. S Lakym (Dominikem Lakatošem) hrajeme celou sezonu, Mazi (Tomáš Mazura) se k nám teď připojil. Sedlo nám to, jsme rádi, že se daří. Snažím se trošku prodat icetime. Určitě bych mohl bodovat ještě víc, musím makat dál,“ usmíval se druhý centr Mladé Boleslavi.

„Na jeho věk je to úctyhodné, ale zase když s ním trávíte každý den, ani vás nepřekvapí, že dostává takového prostoru. Klukům to sedlo, snad na to navážou i po repre pauze,“ chválí svého svěřence asistent mladoboleslavského trenéra Martin Slánský.

Právě Hradcova lajna obstarala v posledních dvou kolech čtyři branky a potvrdila dobré výkony. Možná i proto přišlo povolání do národního týmu za omluveného Davida Kašeho a Filipa Zadinu.

„Neskutečné, překvapilo mě to. Čerpám od kluků, rozkoukávám se. Užívám si to hrozně moc a jsem za to vděčný,“ vyprávěl jeden ze šesti nováčků v týmu. „S kluky jsme si říkali, že jsme byli trošku nervózní. Pokecali jsme o tom, všem se nám ulevilo a teď už je to dobré,“ nezastíral.

Šance, kterou si vydobyl přístupem

V národním mužstvu se může učit i od asistenta trenéra Tomáše Plekance. Tedy jednoho z nejlepších centrů, jaké Česko v posledních letech mělo. „Je to neskutečné. Zrovna jsme dělali bule, takže se snažím co nejvíc pochytit, abych se zlepšoval. On měl asi jedny z nejlepších,“ vážil si příležitosti Hradec.

Přesun do dospělé kategorie mu ulehčil nastavený trend, kdy se mládežnické výběry snaží hrát stejný systém jako áčko reprezentace. „Všechno je dost podobné jako na dvacítkách,“ přikyvoval. „Jde se víc do hloubky, ale jinak je to podobné. To mi zvykání ulehčuje,“ dodal.

V Mladé Boleslavi zatím doufají, že reprezentace přidá jejich mladému klenotu další zkušenosti. „Je to šance, kterou si vydobyl sám svým přístupem a pílí za poslední roky. Bude to nová zkušenost, která může posloužit zase jako další hnací motor,“ přiznává Slánský.

Hradec zatím mohl sbírat gratulace. Jak z klubu, tak z úspěšného týmu do dvaceti let. „Většina kluků z dvacítky mi psala, jsem rád, že si to přejeme mezi sebou. 90 procent týmu napsalo,“ prozradil talentovaný mladík den před odletem na turnaj.