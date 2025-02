Česko - Švédsko 4:1. O vítězství rozhodl Zbořil, první body Reichela

Velké očekávání tradičního severského soka zmuchlala česká družina s pěti houževnatými nováčky v sestavě. Domácí vstoupili do třetího podniku evropské Tour s upocenými čtyřmi body a jasnou poptávkou veřejnosti po radikálním obratu v sezoně, která v bílé kouli Globenu vyvrcholí světovým šampionátem. Tým kapitána Radana Lence se však postaral o další ránu do švédského srdce a zároveň o pátou výhru nad Tre kronor v řadě. Z fanoušků domácích se rychle stali otrávení diváci. Devět tisíc diváků velkého zmaru.

Švédský hlavní kouč Sam Hallam odlétá do zámoří připravovat národní výběr z hráčů NHL před blížící se akcí 4 Nations Face-Off. Asi byl rád, že u toho nebyl přímo na střídačce a trápení šéfoval taky někdo jiný než on. V tomto případě Magnus Hävelid, kouč dvacítky.

Čechům stačilo 151 sekund k tomu, aby zrekonstruovaný Globen pokřtili prvním gólem. Po čítankovém napadání Radima Zohorny a jeho přihrávce výborně postavenému Filipu Chlapíkovi se Češi dostali do vedení. „Říkali jsme si, že na ně musíme vletět, snažit se dostat je pod tlak, protože když dostanou čas, začnou tvořit a pak by to pro nás bylo mnohem těžší,“ líčil Radim Zohorna.

Zbořilův vítězný gól

Vedení sice trvalo jen 86 vteřin, když zakopnutí Michala Kunce o hůl Josefa Kořenáře využili Sebastian Hartmann, ale hosté dál otravovali domácí soubor aktivitou po celém rozlehlém kluzišti a vůbec je nepouštěli do předpokládaného tlaku. „Měli jednu šanci, jednu teč a hned z toho dali gól,“ mrzelo Zohornu.

Zmíněná a klasická česká snaha diktovat tempo přinesla v první části dvě přesilovky, z nichž se však i přes slibné momenty neurodilo. Šlo však vidět, že dobrá ofenzivní práce obránců útočníkům seděla a přinášela užitek. A z druhé strany útočníci výborně vypomáhali bekům při oslabení.

Po dvou dějstvích se šlo do kabiny znovu s náskokem. Klíčovou a perfektní práci odvedl na útočné modré Kristian Reichel zachycením vyhozeného puku, Češi okamžitě vyrazili do švédských střev a Jakub Zbořil parádně umístěnou ranou trefil vedení.

Zápas gradoval, hrálo se svižně a s rychlým přepínáním obou týmů. „Tempo šlo nahoru, oni otáčeli každý puk, pro naše beky hodně těžké, pro nás centry taky, protože tam Zohy na chvíli vypadl se šrámem v obličeji a o to intenzivnější to bylo,“ komentoval prostřední úsek hry Petr Kodýtek, v otevírací partii Švédských her hodně aktivní. Najezdil mnoho užitečných kilometrů. „Chceme být hodně bruslivý tým, je tu spousta mladých kluků, takže je to o dost bruslení. Zároveň chceme napadat Švédy, kteří si s pukem rádi hrají,“ doplnil Kodýtek.

Ve třetí části to domácí zkusili s obrátkou, ale rychle pochopili, že to vůbec nepůjde, prakticky se nedostávali ke střelám a zůstali u nerozvinutého pokusu. Češi naprosto zkušeně hlídali vedení, které navíc navýšili v přesilovce díky výborné orientaci Radana Lence v předbrankovém prostoru. Při závěrečné švédské hře bez brankáře pak navíc Kristian Reichel trefil opuštěnou klec a s bilancí 1+1 prožil vynikající premiéru.

Po 21 letech tak ve střeleckém zápisu národního týmu znovu svítí legendární jméno.

Tabulka EHT:

1. Česko 7 6 0 0 1 24:13:00 18 2. Finsko 6 3 1 0 2 16:10 11 3. Švýcarsko 6 1 1 1 3 10:17 6 4. Švédsko 7 1 0 1 5 17:27 4