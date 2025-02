Češi padli na zmrzlém blátě. Fridrich: Led byl strašný už po pěti minutách

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Česká sobota ve Stockholmu? Zápas na draka, tuhý boj bez nejmenší odměny. Čeští hokejisté ve druhém duelu na Švédských hrách padli s Finy 0:3, když všechna inkasa pořídili ve druhé části. Částečně z toho důvodu, že to měli tzv. na dlouhou střídačku, což je věc, s níž proti Suomi dlouhodobě strádají. Hbitější Seveřané na turnaji ještě neinkasovali, dnes si poradili lépe i s příšernou kvalitou ledu, s ohledem na to hráli jednodušeji a byli lepší i ve fyzických soubojích či na vhazování.

Národní mužstvo to má v nové sezoně s Finy 1:2 na zápasy. Na Karjale v listopadu nestačilo 0:4, v předehrávce Švýcarských her v Pardubicích vyhrálo 3:1, nyní přišla druhá porážka. Se Suomi je to pokaždé těžká písemka, možná o to víc, když horší úroveň hrací plochy ničí českou kombinaci. Poražení se nevymlouvali, ale chápali jste je, že neměli z ledového bláta radost.

„Led byl strašný už po pěti minutách, puk skákal, bylo to vidět ve čtvrtek i dnes,“ zmínil se útočník Petr Fridrich.

Obyčejně se stává, že v halách někde mezi patnáctou a dvacátou minutou třetiny jde kvalita plochy dolů, v Avicii Areně bylo vymalováno mnohem dřív. Velké rýhy a plocha pokrytá silnou vrstvou sněhové tříště zhoršovaly hráčům manévrování s pukem. „Receptem je zjednodušit hru, nedělat žádné velké kličky a složité nahrávky zejména kolem modrých čar, jednoduše si to posunout a jít si za tím,“ popsal Fridrich.

Horký: Jejich gólman nás vychytal

Právě v téhle činnosti byli Seveřané šikovnější, účinnější. „Už ve čtvrtek to skákalo a dnes to prý bylo ještě horší. Už na rozbruslení v rozích nebyl led ideální, na druhou stranu, ideální nebyl ani pro ně. Říkali jsme si, že když led nestojí za moc, radši si to čipneme k nim do pásma a jdeme po nich, že jim tam puk bude skákat a může se to odrazit,“ popsal útočník Luboš Horký zkoušku receptu. „Bohužel jsme to tak moc nehráli,“ mrzelo jej.

Stejně tak jej nepotěšila neproměněná šance ve druhé části, kdy na Oskariho Salminena bravurně vypálil, ale finský gólman předvedl úžasný zákrok lapačkou. „Mířil jsem nahoru, ale perfektně to chytil, bohužel. Příště musím trefit líp nebo jinak. Jejich gólman nás vychytal. Když už jsme měli nějaké šance, neproměnili jsme je, dali jsme i tyčku. A oni naopak využili přečíslení, které měli hlavně ve druhé třetině,“ připojil Horký, jenž Finy dobře zná z působení v Lahti.

Finové dali Čechům lekci z produktivity, celkově podali komplexnější a vyzrálejší výkon. „Těžký zápas, nám se bohužel nedařilo vyhrávat osobní souboje, zejména ten první při vstupu do jejich pásma, takže jsme se neudrželi na puku,“ vyjmenoval Fridrich ještě další neduh.

Nevadí, jede se dál, v neděli v poledne čekají Švýcaři. „Zítra je nový den, poslední zápas na turnaji, tak bychom ho rádi vyhráli a odjeli z něj vítězně,“ zadoufal Horký. „Musíme hrát víc na puku v útočném pásmu. Dneska jsme se v něm moc dlouho neudrželi. Jak jsme do něj přijeli, hned se to valilo zase na nás. V tomhle potřebujeme být lepší. A taky být produktivnější…“

Teprve se uvidí, jak na tom bude obránce Libor Zábranský, jenž ulehl s teplotou, hrát nebude ani útočník Petr Koblasa. Ten ani podle plánu neměl, horší zprávou je, že po tvrdém nárazu na mantinel má poraněný bok a není jisté, jak rychle se z toho dostane.