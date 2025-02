Guentzel: muž velkých okamžiků. USA táhne na vrchol, kouče nepřekvapuje

Na turnaji nejlepších patří mezi nejlepší. Strůjce rychlého postupu Američanů do finále 4 Nations Face-Off nese jméno Jake Guentzel. Třicetiletý reprezentační debutant dvěma body srazil Finsko (6:1) a poté i hvězdami nabitou Kanadu (3:1). Mluví se o něm v superlativech, odborníci jej označují za muže velkých okamžiků. „Vůbec mě jeho výkony nepřekvapují, mnoho let jsem je sledoval z první ruky,“ vzpomíná Mike Sullivan, jenž kromě amerických hokejistů vede i Pittsburgh, kde Guentzel osm let působil.