Finsko - Kanada 3:5. Drama v závěru, finále bude zámořské. Zářily hvězdy

Po prohrané řežbě se Spojenými státy už jim někteří fanoušci spílali a pomalu skládali truchlivé tóny. Upachtěné dva body ve dvou zápasech? Mizérie. Pro partičku sestavenou z nejzvučnějších jmen NHL zkrátka proklatě málo. Kanaďané se museli rvát naplno až do posledního skupinového duelu, v němž si to o postup do finále napřímo rozdali s Finskem. Senzace se ale i přes dramatický závěr nekonala, hokejová velmoc outsidera porazila 5:3. Finálový večer v bostonské TD Garden obstará očekávaná partie mezi Kanadou a USA.

Javorové listy zkraje bedlivě sledovaného turnaje 4 Nations Face-Off s odřenými uši zdolaly Švédy, z maléru je až v prodloužení tahal Mitchell Marner. O tři dny později Kanada prohrála 1:3 v zámořském derby, při kterém si na své přišli také milovníci MMA. Na hlavního rivala vyrazili Crosby a spol. bez nemocného Calea Makara, jenž se ale pro klíčový boj s Finskem vrátil do práce. Opět se zařadil po bok Devona Toewse, spoluhráče z Colorada.

Stejně jako další účastníci turnaje nejlepších se i Kanada přesouvala z Montrealu do Bostonu, kde se chystá vyvrcholení. Návrat do známého prostředí prožil velezkušený útočník Brad Marchand. Jelikož však obvyklá kabina Bruins patří v těchto dnech domácím Američanům, bostonský miláček se tentokrát chystal na zápas v šatně, v níž to tak důvěrně nezná. „Je to tady hezky zařízené,“ zavtipkoval věrný parťák Davida Pastrňáka.

Když se pořádně rozkoukal, mohl jít do akce. Ústřední pozornost ale uzmul ten nejpovolanější - Connor McDavid. Nejlepší hokejista planety zachytil v čase 4:13 nepřesnou rozehrávku Finů, poté si na levém kruhu udělal kolečko a povedenou střelou ke vzdálenější tyči dokonale zaskočil gólmana Lankinena.

Hned vzápětí favorita uklidnil další těžký kalibr na soupisce. Reinhartovu prostrkávačku přeměnil v gól Nathan MacKinnon. Nasupený kouč Antti Pennanen při oddechovém čase nevěřícně kroutil hlavou, připravený herní plán mohl jen zmuchlat a vyhodit do koše. Naděje výběru Suomi se během pár sekund smrskly na zlomky procent.

Nažhavené Kanaďany dostal do ještě větší euforie Reinhart, jehož hit ve středním pásmu zabolel Mikka Rantanena. V úvodu 14. minuty pak mužstvo trenéra Jona Coopera udeřilo znovu. Bleskurychlou souhru, kterou započal McDavid, dotáhl Brayden Point u brankoviště.

Finsko se sice i po přestávce snažilo s průběžným stavem cokoliv udělat, v zakončení však dlouho bylo bezzubé. Nezměnil to ani kapitán Barkov, jehož téměř dokonalý blafák vyčapal Binnington. Vzápětí se na opačné straně trestalo. Ťuk, ťuk, ťuk - 4:0. Další hřebíček do finské rakve zatloukl nenasytný MacKinnon, jemuž druhou trefu v utkání připravil kapitán Sidney Crosby.

Kanadský orchestr dlouho bavil, jenže za rozhodnutého stavu pořádně zvolnil. Radost z první nuly na turnaji brankáři St. Louis zmařil dallaský zadák Esa Lindell, v závěrečné powerplay pak dvakrát udeřil Mikael Granlund. Senzační vyrovnání, které by kromě Finů vrátilo do hry i Švédy, odmítl Crosby. 5:3, hotovo.

Resumé největších hvězd? MacKinnon 2+0, Crosby 1+1, McDavid 1+1. Další show v tom nejlepším provedení.

Finsko - Kanada 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 54. Lindell (Lehkonen), 59. Granlund (Laine), 59. Granlund (Barkov, Aho) - 5. McDavid, 5. MacKinnon (Reinhart, Hagel), 14. Point (Sanheim, McDavid), 26. MacKinnon (Crosby, Reinhart), 60. Crosby (Reinhart). Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 17.238.

Sestavy:

Finsko: Lankinen (26. Saros) - Lindell, Mikkola, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Vaakanainen - Rantanen, Barkov, Kakko - Granlund, Aho, Hintz - Laine, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Lehkonen. Trenér: Antti Pennanen

Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Morrissey, Doughty, Sanheim - Stone, McDavid, Crosby - Marner, MacKinnon, Reinhart - Jarvis, Bennett, Marchand - Point, Cirelli, Hagel. Trenér: Jon Cooper: