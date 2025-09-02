Předplatné

Šlágr kola přetekl přes zdravou míru tvrdosti. VAR v Boleslavi správně (ne)intervenoval

Zlatá píšťalka: Rouček to nezvládl. Opakovaná penalta proti Slavii? Podle pravidel ano
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Chance Liga
Jak se 7. kolo nejvyšší fotbalové ligy povedlo rozhodčím? Marek Radina zbytečnou malicherností zdržel utkání na Letné až o pár desítek sekund. Řízení náročného duelu mezi Libercem a Plzní příliš nevyšlo Karlu Roučkovi. nechal ho postupně přetéct přes zdravou míru tvrdosti. V utkání Mladé Boleslavi se Slavií VAR správně vrátil pokutový kop a v dalších sporných situacích – v souladu s manuálem – mlčel. Všechny výkony sudích hodnotí deník Sport a web iSport tradičně v anketě Zlatá píšťalka.

