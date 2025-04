O Kulicha budeme bojovat, hlásí Rulík. Na věc má jiný názor než Prospal

Jiřího Kulicha poznal detailně na stříbrném světovém šampionátu dvacítek před dvěma roky, Radim Rulík by rád navázal na úspěšnou spolupráci i nyní na áčkovém mistrovství světa v Herningu a Stockholmu (9. – 25. května). Je však otázkou, zda 21letý klenot českého hokeje bude k dispozici. Ačkoli Buffalo Sabers končí sezonu bez nároku na účast ve Stanley Cupu, ve hře je uplatnění českého útočníka na farmě v Rochesteru. Právě za to dle vyjádření v zámořských médiích oroduje jeden z trenérů Americans Václav Prospal.

Aktuální vyjádření bývalého parťáka Josefa Jandače u národního týmu v českém hokejovém prostředí zaujala. Václav Prospal z pozice asistenta hlavního kouče Rochesteru měl pro server The Atletic prohlásit, že by Kulicha radši viděl v bojích o Calder Cup než na květnovém šampionátu, kde by farma Buffala ráda hrála do posledních kol.

„Pokud vyrazí do Evropy, bude tam mít dva přípravné zápasy s Německem, dva s Rakouskem, dva se Slovenskem, takže šest zápasů za dva týdny. Při vší úctě mám za to, že tady dostane víc prostoru na ledě, na místě, kde bude hrát mužský hokej, na jaký je zvyklý. Sobecky řečeno, na mistrovství světa může jet později, až bude plně etablovaný v NHL. Se vším respektem k některým reprezentacím, jsou na stejné úrovni jako naši soupeři v play off? Zápasy tady mu dají víc,“ cituje web Prospala.

Postoj české strany je zrcadlově odlišný. Národní tým se v úterý sešel ve Znojmě před zápasy s Rakouskem a kouč Radim Rulík potvrdil eminentní zájem o hvězdičku Sabres, která se v druhé polovině sezony propracovala až do elitního útoku týmu.

Jirka je ve věku, kdy o tom nerozhoduje

Na trenérovi reprezentace šlo vidět, že jej Prospalova vyjádření překvapila. „Mám na to jenom jeden názor. Pokud se hráč nedostane do Stanley Cupu, hraje přitom NHL, je z České republiky a má šanci reprezentovat svou zemi na mistrovství světa, srdce ho táhne sem,“ uvedl kouč národního mužstva po tréninku.

Výsledek však zůstává nejasný a ještě asi pár dnů bude. „Jirka je ve věku, kdy o tom nerozhoduje, ale rozhoduje o tom jeho organizace. Počkáme, jak se k tomu klub postaví. Ale budeme o něj bojovat,“ zdůrazňuje Rulík.

Podle jeho názoru by Kulich radši odjel na mistrovství světa, než aby si plnil povinnosti v Rochesteru, který už výkonností přerostl. „Myslím si, že Jirka se bude chtít ukázat před národem a v národním dresu. Je ve vynikajícím věku, je tam neskutečná perspektiva do budoucna. Uvidíme, co zdravotní stránka, jak to všechno dopadne, měl pár otřesů. Nemám přesné zprávy, jak je na tom zdravotně, ale zápasy hraje.“ Kulich před měsícem utrpěl otřes mozku po tvrdém hitu Bretta Howdena z Vegas, ale už je zpátky.

Nemusíme se sejít názorově

Rulík nečekal Prospalův postoj ke Kulichovi i proto, že sám dříve působil u národního týmu. „Je to bývalý trenér reprezentace, na to by se nemělo zapomínat. Ale každý se může vyjádřit svobodně, nemusíme se sejít názorově. Já na to zkrátka koukám jinak,“ uzavřel Rulík.

Téma posil z NHL pro MS chce mít posunuté po konci zámořské sezony, tedy v pátek či o víkendu. „Cokoli nyní říkat je trošku předčasné, základní část ještě neskončila, stát se může všechno, třeba i v posledním střídání posledního zápasu. A všechno bude jinak. Počkejme, až to skončí. První šance získat některé hráče ze zámoří je do Poruby,“ připomněl ostravské dvojutkání se Slováky v příštím týdnu. „Ale pracujeme na tom.“

Resumé ohledně případného posílení Davidem Pastrňákem také přijde až za pár dnů. Poslední duel Bostonu proběhne v noci na středu proti Devils. „Určitě mu nebudeme volat hned druhý den, dáme mu prostor, aby vydechl, a pak se mu Jirka Šlégr ozve,“ zmínil Radim Rulík generálního manažera reprezentace.