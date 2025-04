Česko - Švýcarsko 7:0. Hokejistky na MS v boji o medaile. Vyšlo to na sto procent, zářil asistent

Paráda, české hokejistky deklasovaly ve čtvrtfinále mistrovství světa v Českých Budějovicích Švýcarsko 7:0 a po historicky nejvyšší výhře na šampionátech postoupily do sobotního boje o medaile. Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové rozhodly o čtvrtém postupu do semifinále za sebou již v první třetině, ve které vstřelily pět branek.

Předvedly obdivuhodnou produktivitu, z deseti střel se v první třetině radovaly pětkrát a rychle rozhodly o postupu do semifinále. České reprezentantky ovládly klíčové čtvrtfinále proti Švýcarsku výsledkem 7:0 a stejně jako na posledních třech světových šampionátech budou hrát o medaile. V semifinále s největší pravděpodobností narazí na výběr USA. „Skvělý zápas. Úplně jsme dominovali hře, jak jsme si to plánovali. Vyšlo to na sto procent,“ zářil asistent trenérky Dušan Andrašovský.

Ve skupině gólovou radost nepoznala, do statistik se zapsala pouze asistencí na branku Kláry Hymlárové v prvním utkání. Útočnice Natálie Mlýnková na sebe strhla hlavní díl pozornosti až ve čtvrtfinále. Do branky Švýcarska nasázela hattrick a výrazně se podepsala pod jednoznačný postup domácího výběru.

„Potřebovali jsme, aby se další hráčky přidaly k těm, které dávaly góly doteď. Jsme rádi, že nám tam góly napadaly. Pro každou hráčku jsou body motivace a doplnění sebevědomí. Potřebujeme, aby takhle někdo vyskočil. Věříme, že je to načasované ve správný čas,“ řekl k příspěvku třiadvacetileté hráčky Andrašovský.

Češky vstoupily do utkání aktivně, v polovině první třetiny přestály důležité oslabení. Po vypršení trestu využila Daniela Pejšová odrazu od brusle soupeřky a otevřela skóre. „Můžeme říkat, že jsem to tak myslela,“ smála se autorka rozhodující trefy. „Bylo to prostě nahození na bránu. Všechny, kdo byly na ledě, mají podíl na tomhle gólu. Byla to úleva,“ dodala už ve vážnějším duchu.

O necelou minutu a půl později na ní navázala první brankou Mlýnková, o dalších 25 sekund později přidala třetí zásah Tereza Vanišová. Do sirény stihly Češky dát ještě dva góly a vedly pohodlně 5:0. „Měli jsme i štěstí, že jsme na začátku nedostali gól, naopak jsme z prvních šancí skórovali a jak tam padl třetí, byl to válec. Podařilo se nám to udržet. Holky stoprocentně přistoupily k tomu, co jsme jim řekli,“ chválil asistent hlavní koučky Carly MacLeodové.

Její svěřenkyně ve druhém dějství náskok uhájily, další přesné trefy přidaly až v poslední dvacetiminutovce, kdy přišel čas Natálie Mlýnkové. Nejprve se trefila přesně v přesilové hře, pak v oslabení završila hattrick. Na led přilétlo několik čepic a vyprodaná aréna vyvolávala jméno české kanonýrky.

„Je to skvělé. Když jsme jako tým úspěšné v zápase, je to skvělý pocit. Každá pracujeme pro tu druhou, bavíme se tím společně. Je to výborný pocit,“ radovala se z výkonu své parťačky Pejšová.

Se spoluhráčkami mohla pomalu přesunout pozornost k sobotě, kdy Češky od 15 hodin rozehrají semifinále. Pokud nedojde k velkému překvapení a Kanada ve večerním klání porazí Japonsko, čeká na domácí výběr odveta s USA.

„Už jsme s nimi pár zápasů odehrály, v každém utkání s týmy, jako je Amerika a Kanada, se to zlepšuje. Už máme víc ze hry. Uvidíme, co přinese sobotní zápas,“ prohlašovala Pejšová.

„Budou hrát aktivně, agresivně a my se budeme snažit být ještě agresivnější, abychom s nimi dokázali hrát. Abychom je při každém souboji naštvali a hráli aktivně hokej, který dokážeme hrát. Musíme hrát čistě, chytře, ale tvrdě, to je cíl,“ vyhlásil Andrašovský.

České reprezentantky se díky čtvrtečnímu vítězství představí na domácím šampionátu fanouškům až do posledního dne turnaje. Počtvrté v řadě budou na mistrovství světa bojovat o medaile. V cestě budou s největší pravděpodobností stát zámořské kolosy a Finsko. „Není možné je porážet z deseti zápasů pokaždé, ale jednou to přijít může,“ věřil před rozhodujícími boji asistent české trenérky.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích - čtvrtfinále:

Česko - Švýcarsko 7:0 (5:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Pejšová (Vanišová, Pejzlová), 14. Mlýnková (Kaltounková, Tejralová), 14. Vanišová (Křížová, Pejšová), 19. Kaltounková (Mrázová, Šapovalivová), 20. Křížová (Vanišová, Seroiszková), 49. Mlýnková (Mrázová, Kaltounková), 54. Mlýnková. Rozhodčí: Hillerová (USA), Manthaová - Clarková (obě Kan.), Lundgrenová (Švéd.). Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5859 (vyprodáno).

Sestava ČR: Peslarová - Pejšová, Tejralová, Lásková, Čajanová, Seroiszková, Trnková, Radová - Mrázová, Kaltounková, Šapovalivová - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Plosová, Hymlárová, Juříčková - Neubauerová, Mlýnková, Pištěková - Přibylová. Trenérka: MacLeodová.

Finsko - Švédsko 3:2

Branky: 9. Nylundová, 18. Savolainenová, 32. Tapaniová - 21. Hedqvistová, 26. Bouvengová

USA - Německo 3:0

Branky: 6. Panneková, 11. Edenová, 39. Carpenterová.