Češky sní o zázraku proti USA. Do semifinále v plné palbě, chtějí být ještě agresivnější

Vysokou výhrou ve čtvrtfinále nad Švýcarskem se naladily na medailové boje. České hokejistky se pokusí na domácím šampionátu psát historii. Cíl? Poprvé porazit výběr USA a dostat se do finále. „Můžeme v sobotu vidět zázrak na ledě?“ přilétla otázka na asistenta trenérky Dušana Andrašovského. „Věřím, že ano. Pracujeme na tom. Není možné je porážet z deseti zápasů pokaždé, ale jednou to přijít může,“ odpověděl bojovně.

Češky se utkaly se Spojenými státy na vrcholných akcích šestkrát za poslední tři roky. Šestkrát odešly jako poražené, dohromady daly jen pět gólů, v jednom duelu inkasovaly desítku a jednou jen o branku méně. Při posledních dvou setkáních nepropukla česká gólová radost ani jednou.

„Ale tyhle zápasy nás baví, chceme je hrát, posouvá nás to jenom dopředu. Chceme se na to připravit, těšíme se,“ řekla zkušená útočnice Denisa Křížová.

Hvězdy čtvrtfinále se Švýcarskem Natálie Mlýnková 3+0 Kristýna Kaltounková 1+2 Tereza Vanišová 1+2 Klára Peslarová 14 zákroků, 100 %

S národním týmem si Křížová proti USA zahrála už ve skupině, Češky padly 0:4. Před utkáním s Finskem tehdy zvolil realizační tým defenzivnější taktiku, některé opory nechal odpočívat. To už se teď nestane, Češky vletí do semifinále v plné palbě a budou chtít překvapit.

„Amerika má hodně silný tým, mají skvělé holky, umí hrát rychlý hokej. A jsou vždy kompaktní. Když ale budeme dobře bránit, gólmanka zachytá, nám tam něco spadne, nic není nemožné. Půjdeme do toho s tím, že můžeme vyhrát a můžeme překvapit,“ vyhlásila útočnice Tereza Vanišová.

Článek pokračuje pod infografikou.

Do karet bude hrát Češkám prostředí. Budějovická aréna je na každý zápas domácí reprezentace vyprodaná, hráčky si nemůžou vynachválit skvělou atmosféru. „Věříme si. Máme tady fanoušky, chceme tam nechat všechno. Proti Kanadě jsme hrály výborně 46 minut, myslím, že můžeme to samé zvládnout proti Americe znovu,“ říkala Natálie Mlýnková.

Sama se na semifinále naladila hattrickem proti Švýcarsku a správně připomínala střetnutí s dalším zámořským kolosem. Češky proti Kanadě hrály až do 46. minuty vyrovnaný duel a ztrácely o jediný gól. Po následné smršti ale padly vysoko 1:7. Přesto se budou chtít od předvedené hry odpíchnout.

„Dvě třetiny jsme neodehrály špatně. Škoda, že nám to tam pak napadalo. Můžeme s nimi hrát, ale musíme dodržovat věci, které si řekneme. Myslím si, že by to mohlo přijít,“ prohlašovala Vanišová před soubojem s Američankami.

„Budou hrát stejně aktivně jako v prvním zápase. My se budeme snažit být ještě agresivnější. Abychom je při každém souboji naštvali a hráli aktivně hokej, který umíme. Musíme hrát čistě a chytře, ale tvrdě. To je cíl a cesta,“ doplnil Andrašovský, asistent hlavní koučky Carly MacLeodové.

Češky rozehrají semifinále dnes od 15 hodin. Ve druhém utkání budou bojovat o finále od 19 hodin Kanaďanky proti Finkám. Medailovými boji vyvrcholí šampionát zítra.

Vzájemné zápasy s USA

OH 2022 Česko-USA 1:4

MS 2022 Česko-USA 1:10

MS 2023 Česko-USA 2:6

MS 2023 Česko-USA 1:9

MS 2024 Česko-USA 0:6

MS 2025 Česko-USA 0:4