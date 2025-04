Krátce po konci hokejového mistrovství světa žen přichází na řadu další vrcholná reprezentační akce. Čeští hokejisté do 18 let vstupují do šampionátu v americkém Friscu. Hned na úvod se mladý tým kouče Davida Čermáka postaví výběru USA, který na domácím turnaji nepochybně touží po zlatu. Každopádně už před rokem na Hlinka Gretzky Cupu Češi ukázali, že i zámořského giganta umí porazit. Podaří se jim na startu zaskočit favorita? ONLINE přenos utkání sledujte od 2:00 na webu iSport.