ZIMÁK ŽIVĚ: Co může ovlivnit změny na Spartě, rošády čekejte i v Pardubicích

Hokej valí naplno dál, vrcholí extraliga finálovými řežbami mezi Pardubicemi a Kometou, k resumé se blíží i baráž o účast v nejvyšší soutěži, skončilo rekordně navštěvované mistrovství světa žen, bohužel s hořkým koncem pro české dámy. A do toho pomalu vzniká nominace na světový šampionát mužů v Dánsku a Švédsku, kde vzbudila pozornost tahanice o Jiřího Kulicha. Je tu další pondělní ZIMÁK.

Pondělní ZIMÁK ŽIVĚ se podíval na možné změny ve Spartě, lépe řečeno, o jaké posty se nyní hraje, dojde i na uvažované proměny v Dynamu, kam se chystá nastoupit nový a hodně známý trenér. A jak je to s drby, které Romana Červenku posílají do Kladna nebo zpátky do Švýcarska?

Nominace na MS 2025 ONLINE: Slováky neposílí útočník Calgary. Šlégr slíbil dobré zprávy