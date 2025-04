Benák zářil, osmnáctka zhasla. Když ještě zaváhá tak… Hrozí boj o záchranu

Po statečném výkonu proti favoritům z USA přišlo nečekané selhání. Česká osmnáctka pohořela s Německem, které se po roce vrátilo mezi elitu. Padla 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovala situaci ve skupině. Český soubor musí na světovém šampionátu ve Friscu v příštích dvou utkáních proti Švýcarsku a Švédsku ještě zabojovat o účast v play off. Další zaváhání by znamenalo reálnou hrozbu boje o záchranu.

Zhasli, když se to nečekalo. Proč? „Úplně jiný výkon, než jaký jsme předvedli proti Američanům. Tentokrát bylo špatně úplně všechno. Musíme si to srovnat v hlavách. Je to jen o nastavení hráčů. Ne o tom, zda hokej umějí, nebo ne. Budeme mluvit, aby to do příštího zápasu se Švýcary bylo lepší,“ řekl trenér David Čermák.

Nepomohl ani výrazný příspěvek Adama Benáka, který první duel nestihl. V noci na středu hrál play off juniorské USHL. Jeho tým z Youngstownu Phantoms vypadl z bojů o Clark Cup s Muskegonem. Místa od sebe dělí vzdálenost dvou a půl tisíce kilometrů. Do dějiště šampionátu v Texasu musel vážit cestu dlouhou asi 1500 kilometrů. Takže zažil velmi hektické dny. Přesto už ve čtvrtek odpoledne místního času vyjel na led s českou osmnáctkou.

„Vstával jsem ve čtyři hodiny ráno a vyrazil na letiště. Let odložili o hodinu, do arény jsem se nedostal dřív než hodinu a půl před zápasem. Bylo to trochu složité, ale byl jsem šťastný, že jsem utkání stihnul. Samozřejmě jsem chtěl hned hrát a pomoct,“ líčil.

S áčkem na dresu nastoupil víceméně rovnou z letadla. Trenéři nasadili Benáka do první lajny vedle Adama Novotného a Tomáše Poletína. Oprášil tak spolupráci ze stříbrného Hlinka Gretzky Cupu, kde byl plzeňský odchovanec dva roky po sobě nejproduktivnějším hráčem. V přesilovkách se k nim jako čtvrtý útočník připojoval Vít Zahejský. Souhra vypadala celkem dobře.

Tři asistence stačily pouze na bod

„Vůbec mi nešly nohy, musím toho dost zlepšit,” tvrdil přesto sebekriticky Benák po duelu s Německem. Nicméně 171 centimetrů vysoký šikula patřil k nejvýraznějším českým hráčům. Předvedl skvělý přehled a záblesky hokejové geniality. Jeho tři gólové nahrávky byly výstavní. Nakonec však stačily pouze na bod. „Nehráli jsme svou hru, vůbec jsme nebruslili,“ mrzelo Benáka.

V USHL vyhrál po základní části produktivitu Youngstownu s 59 body (17+42) v 56 zápasech, celkově byl devátý v soutěži. Ve třech utkáních play off si připsal tři asistence. Stejný počet stihl při prvním startu na mistrovství světa osmnáctek ve Friscu. „Adama známe. Víme, jaký je hráč. Připravil několik šancí, do dalších se sám dostal, ale hlavně koukáme na týmový výsledek. A ten byl prostě špatný,” shrnul kouč Čermák.

Češi využili dvě přesilovky, slušně fungující spolupráce elitního útoku může být nadějí do nejbližších duelů. „Rozumíme si, hráli jsme spolu i minulou sezonu. Přesilovky byly dobré, měli jsme spoustu šancí. Jen to chce ještě víc gólů. Musíme se zlepšit. Potřebujeme být i důraznější. Den volna pomůže, odpočineme si a znovu do toho vlítneme,” pokračoval Benák.

Němci hráli na MS do 18 let svůj 100. zápas a jistě si ho budou dlouho pamatovat. Češi je přestříleli, ale zároveň jim usnadnili cestu k vítězství mezerami v obraně. Nezatížený soupeř toho dokázal náležitě využít, což české mladíky znejistilo. Dvakrát prohrávali, z utkání vytěžili jen bod. A teď musí přelstít Švýcary. Ti mají po zápasech s velikány ze Švédska a USA nulu v kolonce bodů a děsivé skóre 3:20. Do čtvrtfinále postupují z pětičlenné skupiny čtyři celky.

Tabulka: