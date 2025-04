Čeští hokejisté na úvod MS do 18 let podlehli domácímu výběru USA 2:4. Reprezentanti sehráli vyrovnaný duel, na začátku třetí třetiny se dokonce dostali do vedení 2:1. Zámořský favorit utkání otočil až třemi góly v poslední pětimininutovce.