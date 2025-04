Zadina vedle Špačka a Kousala září: Přijede Pastrňák? Pro český národ by to bylo obrovské plus

V obou zápasech v Ostravě ukázal kvalitu. Byl znát, jak rychlostí, tak hokejovým uměním. Filip Zadina si výkony proti Slovensku nahlas řekl o závěrečnou nominaci na mistrovství světa, která mu v minulém roce o chlup utekla. Právě on by třeba mohl doplnit hvězdného Davida Pastrňák, jehož finální verdikt padne v pondělí. „Kdyby přijel, bylo by to obrovské plus pro český národ,“ pousmál se útočník Davosu po výhře 2:1.

Teď je už jisté, že se z NHL připojí Karel Vejmelka, Dan Vladař, David Špaček, Filip Hronek a Jakub Lauko. Těšíte se do Brna?

„Jo, ale zase to bude určitě dřina. Všichni v kabině se těšíme na další zápasy.“

Proti Slovensku jste dvakrát vyhráli. Bylo to tentokrát těžší než ve čtvrtek?

„Bylo to náročnější jak fyzicky, tak i po rychlostní stránce. Slováci začali úplně jinak než v prvním zápase, my jsme bojovali do poslední sekundy. Zvládli jsme to a máme výhru.“

V první třetině jste spadl na mantinel, vypadalo to, že jste si dost natloukl. Jste v pořádku?

„Ano, zezadu mě soupeř strčil, když jsem zrovna dělal krok. Nevyvážil jsem to úplně, ale už je to v pohodě.“

Pak jste ale vstřelil gól po nádherné Špačkově přihrávce. Tušil jste, že vás najde?

„Naše lajna dobře napadala. Cítil jsem, že jsme byli ve forčeku docela agresivní. Využili jsme toho, šli jsme do toho tvrdě a Špágr (Michael Špaček) čekal nahoře. Přesně do detailu si to nepamatuju, ale vím, že se to k němu dostalo a já se snažil dostat na zadní tyčku. Perfektně mi tam nahrál, na mně už bylo si jen chvíli počkat a dát to do branky.“

Zvyšovali Slováci postupně důraz a aktivitu?

„V takových momentech těžko říct. Prostě se to přelévalo nahoru dolů. Chvíli jsme byli agresivnější my, pak zase oni. Přesilovka jim pomohla dostat momentum na jejich stranu. Byli jsme rádi, že jsme pak taky využili přesilovku a ubojovali to.“

Na obou stranách nastoupilo mnoho hráčů z extraligy. Ukazuje to, jakou má kvalitu?

„Určitě. Myslím si, že česká i slovenská jdou nahoru v souvislosti s tím, jak to teď je třeba s KHL. Hráči se vracejí domů, zkvalitnilo se to a mladí hráči to vidí. Pak dostávají šanci v nároďáku a jsou na tom fyzicky i rychlostně dobře.“

V minulém roce jste se k repre připojil ze San Jose až na poslední chvíli. Jste teď v komfortnější pozici?

„Asi jo. Minulý rok jsem nebyl úplně zdravotně v pořádku, takže to bylo o to těžší. Uvidíme, jak to bude teď, ale zatím se cítím dobře.“

Nominace českých hokejistů na České hry v Brně (1.-4. května).

Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha; 6 zápasů), Daniel Vladař (Calgary/NHL; 0), Karel Vejmelka (Utah/NHL; 16),

Obránci: Michal Kempný (96 zápasů/10 branek), Jakub Krejčík (oba Sparta Praha; 130/7), Jan Košťálek (Vítkovice; 45/5), Tomáš Kundrátek (Třinec; 128/13), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 47/1), Jiří Ticháček (Kladno; 19/0), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.; 18/4), Filip Hronek (Vancouver; 45/7), Radek Kučeřík (Ässät Pori/Fin.; 21/0), David Špaček (Iowa/AHL; 14/1),

Útočníci: Filip Chlapík (39/9), Pavel Kousal (26/3), Michael Špaček (všichni Sparta Praha; 73/12), Ondřej Beránek (75/9), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 53/12), Matěj Stránský (80/16), Filip Zadina (oba Davos/Švýc.; 21/9), Ondřej Kovařčík (Třinec; 19/3), Kevin Klíma (Hradec Králové; 2/0), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.; 46/6), Michal Kovařčík (Oulu/Fin.; 31/1), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 79/17), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.; 6/2), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.; 35/7), Jakub Lauko (Boston/NHL; 0/0).

Program Českých her:

Čtvrtek 1. května:

18:00 Česko - Finsko (Brno),

19:45 Švýcarsko - Švédsko (Kloten)

Sobota 3. května (Brno):

12:00 Švýcarsko - Finsko,

16:00 Česko - Švédsko.

Neděle 4. května (Brno):

12:00 Švédsko - Finsko,

16:00 Česko - Švýcarsko.