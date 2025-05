Další náraz ve čtvrtfinále. Osmnáctce nestačil ani nejpřesvědčivější výkon. Končí i kouč

Stejně jako v loňském roce odlétali čeští hokejisté do 18 let na mistrovství světa se stříbrem z Hlinka Gretzky Cupu a stejně jako loni skončila na turnaji už ve čtvrtfinále. Národní tým šel proti Kanadě dvakrát do vedení, náskok ale ztratil a nakonec padl 2:3 v prodloužení. S šampionátem se loučí s jedinou výhrou z pěti utkání. „Podali jsme asi nejlepší výkon v turnaji, bohužel to na Kanadu nestačilo. Vypadli jsme ve čtvrtfinále, což je velký neúspěch,“ hodnotil působení týmu trenér David Čermák. Na lavičce mládežnické reprezentace pokračovat nebude.

Skupinu zakončili až na čtvrtém místě, ve čtvrtfinále čelili stoprocentní Kanadě. Mladí Češi si do klíčového duelu schovali nejpřesvědčivější výkon na mistrovství. Po dobrém startu vedli od sedmé minuty po zásahu Davida Rozsívala, od úvodu předváděl sebejistý výkon brankář František Poletín. Na turnaj přitom odlétal jen v pozici náhradníka, který se na soupisku možná vůbec nedostane.

Šestnáctiletého gólmana nesrazilo ani srovnání 20 sekund před první přestávkou. V čase 45:07 se trefil Adam Benák, ale tentokrát mělo vedení jepičí život. O 45 sekund později bylo srovnáno.

„Do poslední třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát zodpovědně a počkáme si na chybu, ze které bychom chtěli rozhodnout. To se nám bohužel nepovedlo,“ litoval kouč David Čermák.

Utkání i proto dospělo do prodloužení, v němž si Kanada zajistila postup mezi čtyři nejlepší. „Prodloužení tři na tři bylo vabank, několikrát nás v něm podržel brankář. Měli jsme dva nájezdy, ale Kanada rozhodla,“ popisoval Čermák.

Česká osmnáctka se stejně jako loni rozloučila s šampionátem už ve čtvrtfinále, což je po stříbru na Hlinka Gretzky Cupu zklamání. Už teď je jasné, že na dalších turnajích nepovede tým jako hlavní kouč Čermák. „Svaz si přeje, aby trenér osmnáctku dělal na plný úvazek. Já budu pokračovat na Kladně, takže musím skončit,“ vysvětlil čtyřiapadesátiletý kouč.

Z Ameriky odlétal se smíšenými pocity. „Hodnotí se to těžko. Kdybychom podávali od začátku turnaje výkony jako nyní, určitě bychom měli lepší výchozí pozici do čtvrtfinále a hráli bychom o medaile. Bohužel jsme nezvládli zápas s Německem, což bylo klíčové,“ ohlížel se za mistrovstvím.

Na něm Češi skončili s bilancí pouhé jediné výhry z pěti duelů. Na úvod turnaje padli s USA, s Německem brali jen bod po prodloužení a Švédům podlehli vysoko 3:7. Jediné vítězství zapsal reprezentační výběr proti Švýcarsku. Postup do čtvrtfinále si zajistil výhrou 4:2.

„Myslím si, že nějaké šikovné kluky tady máme. Budoucnost je před nimi, ale i z tohohle neúspěchu si musejí vzít ponaučení. Z toho pak může přijít úspěch třeba příští rok na dvacítkách,“ mínil Čermák.

Kromě ztrát ve skupině litoval i nečekaných absencí. Kvůli play off zámořských juniorských soutěží neměl k dispozici brankářskou jedničku Ondřeje Štěbetáka a obránce Maxe Pšeničku. Benák se k mužstvu připojil později, než se počítalo. „Je to ohromný zásah, protože regule znějí jednoznačně. IIHF říká, že sedm dní před mistrovstvím světa musí být hráči uvolnění. My jsme s tím počítali. Všichni nás ujišťovali, že tady s námi ti kluci budou, ale nebyli. Je to divné, protože Slováci tady měli Radivojeviče, i když jeho tým hraje play off. Nerozumím tomu,“ krčil rameny končící kouč.