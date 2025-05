Skvělá zpráva pro národní tým. K reprezentaci se připojí kapitán Roman Červenka! Klíčový lídr a kapitán z Prahy je jedním z pěti finalistů, kteří doplní národní tým před světovým šampionátem. Vedle něj jsou to obránce Libor Hájek a další útočníci Lukáš Sedlák, Jakub Flek a Jáchym Kondelík. Všechno jsou to mistři světa z Prahy a víceméně mají účast jistou. Takže se budou připojovat individuálně, podle aktuálního zdravotního stavu…Tým naopak opouští obránce Jiří Ticháček.

Už během čtvrtka se k týmu připojil dvoumetrový útočník Adam Klapka z Calgary. Takže kádr už je uzavřený, právě z něj vyjde po nedělním utkání finální nominace na světový šampionát, který startuje příští pátek. Teď se bude čekat na případné posily, které vypadnou ve Stanley Cupu.

Finalisté se budou připojovat po individuální domluvě. „Každý je v trochu jiné zdravotní situaci, u někoho je ještě velká únava. To nejsou hráči, které bychom zkoušeli, ale odjedou s námi na mistrovství světa. Program jim uděláme tak, abychom je připravili a pomohli jim, aby se co nejlíp nachystat na první zápas na šampionátu,“ uvedl kouč Radim Rulík.



Klíčové je, že se připojí kapitán Červenka. Dvojnásobný mistr světa, který i přes zklamání z porážky ve finále našel chuť reprezentovat. Čeká ho už dvanácté (!) mistrovství světa.

„Se všemi jsem měl skvělý rozhovor. Někteří jsou víc potlučení, někteří méně. Od Romana jsem od první chvíle cítil, že má obrovskou chuť a jsem za to velmi rád. Potřebujeme zkušenost, on je neskutečný profík. Dokázal to v sezoně. A jsem strašně rád, že nemá zdravotní komplikace, protože když jsme ho chtěli vzít v prosinci na turnaj do Švýcarska, vyřadilo ho menší zranění,“ popisoval reprezentační trenér poté, co národní tým v rámci Českých her porazil Finy 4:2.



A přiznal, že měl obavy, jestli pardubický lídr neměl nějaké potíže. „Trošku jsem trnul, jak na tom je, protože se během play off nic nezveřejňuje, člověk se nic nedozví. Nechtěl jsem vyzvídat. Takže jsem si počkal, až to skončí. A jsem strašně rád, že nejenom on, ale i další oslovení hráči se připojí,“ dodal potěšeně Rulík.



S hráči ještě během pátku bude mluvit a domluví se, kdy se kdo připojí. Je možné, že někteří z nich budou hrát až rovnou na šampionátu. „Jsem jenom rád, že nás doplní. Jsou to kvalitní a charakterní hráči. A v situaci, když letos oproti loňsku nějaké omluvenky jsou, tak je skvělé, že nabídku přijali,“ pochválil je zlatý kouč z Prahy.

Vyjádřil se i na téma, jestli uvažoval o tom, že by povolal gólmana Michala Postavu, fantoma play off a zlatého hrdiny Komety.



„V první chvíli jsme o tom neuvažovali, neutušili jsme, že mu takhle vyjde play off. Ale v tuhle chvíli máme pozici brankářů tak silnou, že máme z čeho vybírat. Teď jsme se rozhodli pro gólmany z NHL a s mezinárodní zkušeností. To byl ten důvod," okomentoval to Rulík

„Já si myslím, že to má jednoznačně před sebou. Pokud bude pokračovat v takových výkonech, tak mu národní tým neuteče, o tom jsem přesvědčený. Ale v tuhle chvíli ne. V play off je emoční vypjetí tak veliké, že to není jednoduché. A my máme pozici gólmanů zajištěnou a neuvažovali jsme o tom," vysvětlil.



Pozdě večer vyšlo najevo, že národní tým opouští obránce Jiří Ticháček. Před rokem neprošel úplně posledním vyřazením po posledním utkání v Brně, tentokrát ještě o něco dřív.