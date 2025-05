Klapka: Splněný dětský sen! Vím, že musím o místo bojovat, ale na to jsem zvyklý

O šampionát bojoval neúspěšně už před třemi lety. Před letošním turnajem také nic jistého nemá. Trenér Radim Rulík uvedl, že Adam Klapka se musí ukázat už na Českých hokejových hrách. S 203 centimetry je nejvyšší v týmu, podobných „věží“ se však najde víc. Svůj osud zvládá s klidem. „Je to stejné jako v NHL. Pro mě se nic nemění. Budu dělat všechno, abych uspěl,“ řekl.

Měl jste velkou radost, když se vám po třech letech otevřela šance jet na mistrovství světa?

„Samozřejmě. Reprezentaci stavím na stejnou úroveň jako si zahrát NHL.“

Po delší době si zahrajete na větším hřišti, ale s bruslením by ve vašem případě problém být neměl, co myslíte?

„Určitě ne. Potrvá pár tréninků, než si na to znovu zvyknu. Tři sezony jsem hrál jen na menší ploše, ale snažím se každý trénink plnit pokyny trenérů. Myslím, že to bude v pohodě.“

Jak se těšíte na atmosféru v Brně?

„Nemůžu se dočkat. Pamatuju si, když jsme tady hráli s Libercem. Fanoušci byli neskuteční. Při zápase s Finy lidi fandili, bylo to super. Taky přijede máma, táta, přítelkyně, babičky. Budu tady mít dost příbuzných a lidí z rodiny. Jsem rád, že mě po pár letech uvidí zase hrát na vlastní oči.“

Je velká změna přijít ze zámořského celku do české reprezentace?

„Atmosféra dobrá, zdejšímu humoru člověk rozumí. Kluci jsou fajn. Když přijde na věc, dovedou zabrat, jsou zapálení. Ale jakmile práce skončí, uvolní se a zase létají vtípky. Jsem rád, že tady můžu být v kabině a sdílet to s ostatními.“

Nároďák? Jako v NHL

V týmu se najde pár typově podobných hráčů. Jak berete vyhlídky na šampionát? Vyjde, nebo nevyjde?

„V NHL jsou dobří hráči, tady taky. Vím, že když budu dělat věci, v nichž jsem dobrý a v nichž vynikám, může se to povést. Pro mě je to stejné, jako bych byl v přípravném kempu NHL. Uvidíme, co bude na konci.“

Nervózní tedy nejste?

„Je to jako v NHL. Tady zbývá víc volných míst, tam bylo dvacet lidí na dvě místa. Pro mě se v hlavě nic nemění. Budu dělat všechno, co umím a co jsou mé silné stránky. Když se to povede, věřím, že bych se do nominace mohl vejít.“

Jaká pro vás byla poslední sezona?

„Hodnotím ji pozitivně. Do kempu jsem šel s tím, že udělám mužstvo, což se povedlo. Začal jsem v NHL, pak mě poslali dolů a zase nahoru. Ke konci jsem nějakých dvacet zápasů dostal velkou příležitost hrát s TOP hráči. Ve finále všichni byli smutní, že jsme nepostoupili do play off, ale ze všech pohledů byla sezona dobrá. Dost lidí nečekalo, že si takhke povedeme. V Calgary je hodně talentů a hráčů z draftu. Ukázalo se dost mladých kluků, tým má budoucnost.“

S kým kromě brankáře Dana Vladaře jste se v národním týmu nejlíp znal?

„S Kubou Laukem jsme jezdili na turnaje už jako malí. Proti Hróňovi (Filip Hronek) jsem hrál v NHL. Taky už jsem byl na jedné reprezentační akci a většina kluků tam byla taky.“

Hned po příjezdu jste si na Vladyho vystřelil pár puků.

„V Calgary mě tohle moc dělat nenechal. Tady ano. Cokoli potřebuje, pro něj udělám.“

Končí vám smlouva. Vzal jste na sebe velké riziko?

„Chtěl jsem jet. Celou sezonu jsem byl zdravý, až ke konci jsem měl menší potíže. Tohle je další milník, který si chci splnit. Dětský sen. Když ta možnost přišla, neváhal jsem. Vím, že si místo musím vybojovat, ale na to jsem zvyklý. Za dva zápasy, které budu hrát, chci podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to dopadne.“