Zápas snů! Cienciala nasbíral sedm asistencí: Táta by byl pyšný!

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Vyrovnal rekord extraligového play off v počtu bodů na jeden zápas. Třinecký útočník David Cienciala (22 let) se na demolici Pardubic v sedmém čtvrtfinále Generali play off 8:1 podílel sedmi gólovými přihrávkami. Oceláři vyhráli dramatickou sérii 4:3 na zápasy a postupují do semifinále. Cienciala postup i zápas snů věnoval zesnulému tátovi, který v Třinci hrával a trénoval. „Já hraju hokej pro něho a myslím si, že se na mě dívá a byl by pyšný.“

Dosavadní bodový rekord držel vsetínský Tomáš Sršeň, který před 21 lety nasbíral sedm bodů za 5 gólů a 2 přihrávky. David Cienciala jej vyrovnal. „Sám to nechápu, jak to tam napadalo,“ usmíval se. „Jsem za to rád. Ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a postoupili dál a můžeme dále bojovat.“

Sedmi body jste „zastínil“ i hattrick spoluhráče Ondřeje Kovařčíka...

„Chudák tam sedí v šatně a ani neví, že dal hattrick (usměje se). Ale ne, Ondra to perfektně odmakal, tak jako všichni ostatní. Prostě jsme si všichni pomohli a dobře to dopadlo.“

Stihl jste vůbec vnímat, jak body naskakovaly?

„Vnímal, protože tohle jsem zažil tak v šesté, sedmé třídě naposledy. Samotnému mi to ještě nedochází.“

Nejvíce bodů v zápase: Petr Čajánek 7 (6+1) 3. 3. 1998 Zlín - Opava 10:2 (47. kolo) Jan Čaloun 7 (5+2) 25. 1. 2005 Litvínov - Jihlava 8:5 (42. kolo) Tomáš Sršeň 7 (5+2) 24. 3. 1997 Vsetín - Pardubice 10:1 (1. zápas SF) Pavel Geffert 7 (2+5) 10. 12. 1993 Sparta - Plzeň 8:2 (31. kolo) David Cienciala 7 (0+7) 25. 3. 2018 Třinec - Pardubice 8:1 (7. zápas ČF)

V sezoně jste měl sedm přihrávek za 52 zápasů (7+7)...

„Nechal jsem to na těch 52 zápasů a teď jsem to sfoukl v jednom. Parádně jsme to odmakali jako tým a tahali jsme za jeden provaz. To bylo neskutečné, co jsme předvedli.“

Kdyby vám někdo před sedmým čtvrtfinále o podobné bilanci řekl, jak byste reagoval?

„Asi bych si z něj dělal srandu. Fakt nevím, co na to říct... Prostě nám to tam napadalo. Na co jsme sáhli, to tam spadlo, ale myslím, že se to odrazilo od toho, že jsme tahali za jeden provaz a každý dělal to, co měl.“

Nakolik vám pomohla parádní atmosféra?

„Diváci byli fantastičtí, hnali nás znovu a byli tím šestým hráčem na ledě.“

