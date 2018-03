Dáš hattrick a nejsi hráč zápasu? Mladí Oceláři zářili, nejvíc ale Cienciala

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

V zápase o bytí a nebytí se blýsknul premiérovým extraligovým hattrickem, k tomu přidal jednu asistenci. Přesto byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík (22 let) až druhým hrdinou duelu. Jeho exkluzivní výkon v sedmém čtvrtfinále Generali play off proti Pardubicím (8:1) „zastínilo“ sedm bodů jeho parťáka Davida Ciencialy. „Kluci se smáli, že dám hattrick a ani nejsem hráč zápasu,“ usmíval se třinecký mladík. „Že prý to ještě neviděli, ale tak to je. Jsme rádi za Davida, že se mu to tak povedlo a jsme díky němu teď v semifinále.“

Jak jste pardubickou demolici prožíval?

„Na střídačce jsme si s Davidem Ciencialou říkali, jestli se nám to nezdá. Jestli se neprobudíme a nepůjdeme teprve na zápas. Pak už to byl lauf a euforie. Co šlo na bránu, tak tam spadlo.“

Který gól byl pro vás nejhezčí?

„Ten první na 2:0 určitě. Protože to ještě bylo vyrovnané a byl celkem důležitý. Neskutečné.“

Čím to, že to vaší čtvrté lajně tak vyšlo?

„My jsme si říkali s klukama, že nám ještě žádný zápas nevyšel. Takže teď to musí přijít! Zaplať pánbůh, že nám to tak vyšlo všem, že jsme jim nedali skoro šanci.“

Vyhecovali vás i mladíci z Pardubic? V minulém utkání nasbíral osmnáctiletý Martin Kaut čtyři body.

„Vlado Dravecký nám už říkal, že se díval na ty jejich mladé, kolik oni mají bodů. Že my bychom se také mohli trochu ukázat. A teď to sedlo všem. Všichni jsme moc rádi, že jsme v semifinále.“

Co váš bratr Michal, nebyl s jedním bodem (0+1) při takové kanonádě vaší formace lehce zklamaný?

„Ne, on je rád za nás za všechny. Příště to může být zase on, komu se to podaří, tak to prostě je. Byl rád, že měl aspoň bod za asistenci při osmé brance. Aspoň že tak.“ (usmívá se)

Jak byste hodnotil celou sérii s Pardubicemi?

„Bylo to extrémně náročné, oni byli... Opravdu hráli dobře každý zápas, neskutečně nás trápili. U nich doma mi přišlo, že ani nemůžeme vyhrát. Ještěže platilo - náš dům, náš hrad. Bylo to strašně těžké. Pardubice hrály výborně a zaslouží si za to kredit.“

Jak moc vám pomohly zkušenosti z Ligy mistrů, kde jste také hráli řadu těžkých zápasů o všechno?

„My jsme si právě říkali, že ty zápasy o všechno umíme. A jak říkám, nám to dneska sedlo, asi jsme se dobře vyspali.“

