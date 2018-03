Plzeň? To není jen Gulaš nebo Mertl, hlásí před semifinále Ondřej Němec

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Vítkovice - Kometa: Podívejte se, jak na sebe hráči pořvávali při odchodu do šaten VŠECHNA VIDEA ZDE

Semifinálového soupeře vám určil až pondělní zápas mezi Hradcem a Libercem. Jak nepříjemná byla ta osmidenní pauza, kdy jste se chystali, a přitom nevěděli na koho?

„My jsme věděli, že pauza bude trošku delší, takže jsme dostali oddechnout, pár dní volna a pak jsme trénovali to, co chceme hrát. Teď máme čtyři dny na to, abychom se připravili na soupeře, abychom věděli, jak hrají přesilovky, jak brání oslabení, jak zakládají útoky. Samozřejmě to bylo dlouhé, ale oddechli jsme si, měli jsme pár dní kondiční, abychom se do toho dostali zpátky a abychom byli připravení na semifinále.“

Kolik času teď budete potřebovat na nastudování plzeňské hry?

„Děláme si to postupně, aby to nebylo moc dlouhé, každý den rozebíráme nějakou činnost soupeře. Když jsou porady moc dlouhé, tak už to hlava moc nebere, takže to máme udělané po částech tak, abychom to vstřebali a byli připravení.“

Zábranský o semifinále, Strakovi a titulu. Martina si obrovsky vážím, mým klukům věřím 720p 360p REKLAMA

Máte i nějaké domácí úkoly?

„Dostali jsme samozřejmě notičky, takže počteníčko bude.“

Co tedy od Plzně čekáte?

„Rozhodně čekám super zápasy, protože všechny čtyři utkání, co jsme s nimi hráli, byly ukázkou na hokej, nahoru dolů. Samozřejmě všichni víme, že mají skvělé přesilovky, ať je to Milan Gulaš, Mertlík nebo Petr Kadlec navrchu. Na tohle se musíme připravit, vyvarovat se hloupých vyloučení a nedávat jim šanci realizovat to, co umí hrát.“

Dají se očekávat divoké výsledky jako v základní části (5:4pr, 4:5, 3:2sn a 4:5sn), nebo spíš utáhnete šrouby?

„Fanoušci by asi chtěli, aby padalo co nejvíc branek, ale já si myslím, že tohle budou zápasy o jednom gólu. Každý bude hrát dobře z defenzivy, může rozhodnout každá chybička. Je to play off, trošku něco jiného než základní část.“

Co bude platit na Tomáše Mertla s Milanem Gulašem?

„Nechci říkat, co na ně budeme hrát, ale respektujeme, že to není jen Mertl s Gulašem. Je tam Indrák, je tam Hollweg, mají strašně šikovné beky. Musíme se připravovat na celý tým, nejen na Guliho s Mertlíkem.“

Je pro vás výhoda, že ty dva znáte z nároďáku?

„S Gulim se známe spoustu let a vím, jaký je hráč, jak je technicky vybavený. Mertlík je zase dříč, který jezdí nahoru dolů. Víme o sobě, ta série bude těžká jak pro nás, tak pro ně.“

Zmínil jste i Ryana Hollwega, změnil nějak svůj styl hry?

„Má roli, kterou plní a myslím si, že v každém mužstvu by to mělo být udělané tak, že každý dostane určitou roli a dělá to, co umí nejlíp. On dělá to, co dělá, my se zase budeme snažit dělat to, co umíme nejlíp my.“

Budete se víc ohlížet přes rameno, jestli se na vás náhodou neřítí?

„Tak to už se učí malý děti, že hlava musí být nahoře. (usmívá se) Mně na něm přijde, že není zákeřný. Je to hráč, který si tě najde a je to čistý hit. Je to tvrďák, ale my taky umíme přitvrdit.“

Zůstala ve vás rivalita s Plzní, kterou jste zažil v derby v dresu Karlových Varů?

„Vždycky to bylo největší derby, pro Vary bylo západočeské derby velké, prožívali to fanoušci i hráči. Ale nic speciálního bych v tom nehledal, pro nás je to teď další soupeř na naší cestě za snem.“