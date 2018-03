Plzeňský trenér Čihák: Jsme rádi, že máme Kometu, bude se hrát o nervy

Jde do tuhého, tady už jde o hodně. K souboji vítězů základní části z Plzně a posledních šampionů z Komety se přímo nabízí dodat, že jde o předčasné finále. „Když postoupíte mezi čtyři nejlepší, tak už si nevyberete,“ tvrdí plzeňský kouč Ladislav Čihák. Střet dvou velkých favoritů na titul rozhodně nebude připomínat špacír, o jakém vypovídají rychlé postupky obou soupeřů ze čtvrtfinále. I sami aktéři očekávají spíš bitvu do posledního dechu, v níž rozhodnou maličkosti, drobné chyby, disciplína a pevnější nervy. Myslí si to všichni, včetně trenérů.

Dá se duel posledního vítěze Prezidentova poháru s posledním držitelem trofeje T.G. Masaryka považovat za předčasný vrchol? Za jakési brzké finále?

„Když postoupíte mezi čtyři nejlepší, tak už si nevyberete. Kometa byla v mých očích už před sezonou týmem na titul, na obhajobu. Potvrzovala to i v základní části. Opomenu její umístění. Ale to provedení, jaké hráči mají, jak dobře rozlišují při hře, to je tam pasuje. Jsme rádi, že máme Kometu. A pokud chceme uspět, tak je prostě musíme porazit. V těch sedmi zápasech se musí ukázat kvalita. Jeden tým prostě čtyřikrát vyhraje.“

Všechny vzájemné zápasy v základní části byly těsné, o gól. Kometa navíc jako první v Plzni vyhrála, a to v prodloužení. Co se dá čekat tentokrát? Bude to podobné?

„V těch zápasech vždycky padalo dost gólů. Nedokážu odhadnout, jestli jich bude tolik i dál, zda to zase dopadne 5:4 a podobně. Ale lze očekávat, že to bude zase hodně vyrovnané. Týmy budou zřejmě vycházet z dobré obrany, jak my, tak oni.“

Oba celky měly po čtvrtfinále docela dlouhou pauzu. Může se nějak projevit?

„Je to možné. Bylo to vidět na začátku série s Olomoucí, která na nás šla po předkole rozehraná, uvolněná, zatímco my jsme stáli. Teď jsme měli přestávku, ale Kometa taky. Je to o tom, že všichni začínáme na stejné startovní čáře. Musíme se připravit na dva domácí zápasy, oni budou stoprocentně chtít u nás aspoň jeden z těch dvou urvat.“

Brno v play off vyhrálo desetkrát v řadě. Co na soupeře může platit, abyste s jeho sérií skoncovali?

„Jsou to zkušení hráči, mají čtyři vyrovnané lajny, to je jasné. Nesmíme jim darovat přesilovky, zbytečně faulovat, být podráždění. Oni s Vítkovicemi dvakrát prohrávali a dvakrát ten zápas dokázali otočit. Jsou trpěliví, stejně tak ovšem musíme mít trpělivost i my a hrát dobře hlavně do obrany. Nám se taky na Kometě stalo, že jsme vedli 4:1, oni dali na 4:4 a my se ještě klepali, aby nám nedali pátý gól. I když v zápase povedeme, nic to neznamená. Ale stejně tak, když budeme prohrávat. Oni můžou taky udělat chyby a my je můžeme potrestat.“

Hodně se mluví o tom, že klíčové můžou být přesilovky. Ty plzeňské byly výtečné, ovšem proti Olomouci jste v prvních čtyřech utkáních skórovali v početní převaze jen jednou, až v pátém duelu přidali další dvě trefy...

„Tam už byli trošičku odevzdaní, bylo rozhodnuto. Olomouc velmi dobře bránila, na přesilovkách však pracujeme pořád. Kometa představuje ofenzivnější tým, hokejovější. Tyhle nerovnovážné stavy budou rozhodovat.“

Dá se čekat, že do hry vstoupí taky podstatně víc emocí, že čím dál semifinále pokročí, tím můžou být vypjatější?

„Série s Olomoucí byla tvrdá, ale férová. Týmy na sebe neházely špínu, jako to dělají jiné kluby. Jsem za to rád, nicméně v semifinále už ty emoce budou veliké, bude se hrát o nervy. Půjde o hodně. Uděláme maximum, abychom přes ně přelezli.“

Souhlasíte, že tahle série nemá předem favorita?

„Základní část se nepočítá, ta už je zapomenutá. Bude to vyrovnané. Můžou rozhodovat zbytečné fauly, podrážděnost, individuální chyby. Někdo oslabí tým a druhý může v přesilovce rozhodnout. Přesilovky, oslabení. Při hře pět na pět těžko říct. My chceme hrát dobře dozadu, ale to Kometa taky. Opravdu bude rozhodovat taková ta netrpělivá nekázeň, která potom někoho může stát zápas. A možná i sérii.“

Olomouc - Plzeň: Svoboda vytáhl skvělý zákrok proti Irglovi 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Plzeň: Hosté měli šanci, ale Konrád domácí podržel 720p 360p REKLAMA