Klíčový gól Komety. Střelec Zohorna: Překvapilo mě, že jsem na kruhu sám

Útočník Komety Luboš Horký při svém debutu v play off poznal v souboji s plzeňským Davidem Skleničkou jeho tvrdost • ČTK

Plzeňský obránce Jakub Kindl se dostal do kontaktu s brankářem Komety Markem Čiliakem • Barbora Reichová (Sport)

Miroslav Svoboda dlouho držel v play off neprůstřelnost, proti Kometě však čisté konto neudržel • Barbora Reichová (Sport)

Jak se stalo, že jste těsně něco přes minutu poté, co se soupeř přiblížil na dostřel, bleskově odpověděl brankou na 3:1?

„Docela mě překvapilo, když jsem byl na kruhu sám. Po buly se všichni stáhli na dva hráče na modré, já si najel a Jakub (Krejčík) mě výborně našel.“

Popáté jste zahájili sérii venku a popáté vítězně. Z čeho to pramení?

„Deset dní byla pauza, což je dlouho. Těšili jsme se. První třetina byla hrozně rychlá, oba týmy o přestávce nebraly dost sil. Celý zápas to mělo tempo. Jako tým jsme se dobře připravili. Ve druhém utkání to zkusíme urvat znovu.“

Plzeň - Brno: Kometa opět zvyšuje náskok! Hynek Zohorna rychle využívá přesilovku, 1:3 720p 360p REKLAMA

Co bylo tentokrát rozhodující?

„Plzeň byla hodně vylučovaná. Ze začátku se nám přesilovky nedařily. Oni nás dobře bránili, my pomalu ani nevystřelili. Škoda. Měli jsme početní výhodu pět minut, za tři minuty po ní další přesilovku. Neustále jsme jezdili tam, zpátky, hrozně se to přelévalo celý zápas. Pořádně jsme se neudrželi v jejich pásmu.“

V oslabení jste ovšem měli hned tři brejky...

„Oni celý zápas docela ztráceli puky na modré čáře. Z toho pramenily naše brejky. Při našem oslabení se jim to stalo třikrát. Jednou to Alex (Mallet) výborně vypíchnul, jel sám na bránu a byla z toho penalta. Tyhle chyby pramení většinou z pohybu. Máme dobrý vzorec, stačí si dobře najet, máchat pak s hokejkou a oni se tam nedostanou.“

Věřil jste Malletovi, že promění trestné střílení?

„Jo. On v téhle sezoně z osmi proměnil šest. Jen jsem čekal, že neudělá tohle, že nebude střílet nahoru, ale že to hodí mezi nohy. Jak gólman vystrčil hokejku, byl tam prostor.“

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 2:3. Hosté urvali důležitou první výhru 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:24. D. Kindl, 56:40. D. Sklenička Hosté: 11:43. Vondráček, 28:22. Mallet, 44:30. H. Zohorna Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Moravčík, P. Kadlec (C), J. Kindl, Čerešňák, D. Sklenička (A), Jones, Pulpán – Schleiss, Mertl, Gulaš (A) – Stach, Kratěna, Indrák – D. Kindl, Kracík, Kantner – Hollweg, Preisinger, T. Kubalík. Hosté: Čiliak (Langhamer) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, J. Krejčík, Malec (A), Bartejs, L. Vágner – R. Zohorna, Hruška, M. Erat – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Haščák, L. Čermák (C), Vondráček. Rozhodčí Mrkva, Šír – Gebauer, Lederer Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 407 diváků

Plzeň - Brno: Trestné střílení! Kadlec zahákoval v šanci Malleta, ten nájezd proměnil, 0:2 720p 360p REKLAMA