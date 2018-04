ONLINE: Plzeň - Kometa 0:0. Vítěz základní části usiluje o srovnání série

V součtu s loňskou sezonou táhnou hokejisté Komety Brno sérii 11 výher v řadě v play off. Po smáznutí Vítkovic ve čtvrtfinále včera uspěli i v úvodním semifinálovém duelu Generali play off Tipsport extraligy na ledě Plzně. Vítěz základní části dnes potřebuje uspět, protože jet za stavu 0:2 na zápasy do Brna, by nebyla úplně příjemná situace. ONLINE přenos druhého zápasu semifinále můžete od 17:20 sledovat na iSport.cz.