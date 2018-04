SESTŘIH: Kometa - Plzeň 1:2. Hosté ožili! Série se přesouvá na západ

SOUHRN | Tak hladké to obhájce mistrovského titulu mít nebude! Brněnští hokejisté nezvládli dát poslední úder Plzni a se západočeským soupeřem prohráli na svém ledě 1:2. Hostům prodloužil sezonu útočník Denis Kindl, který přidával druhý gól Indiánů. Kometa sice dokázala snížit stav utkání na jedinou branku, ale na vyrovnání již nestačila. Série gigantů se za stavu 1:3 pro výběr kouče Martina Straky přesouvá do Plzně, kde bude v sobotu odvracet další brněnský mečbol.

Kometa do druhého domácího utkání vstoupila aktivněji než ve středu a oba brankáři Svoboda i Čiliak tak byli od začátku v permanenci. Útoku se totiž snažili věnovat i hosté.

Do první výraznější šance se dostal při Hollwegově vyloučení domácí Nečas, Svoboda byl ale připraven. Nepřekonal jej ani Holík ve 13. minutě. Poté se do slibné příležitosti dostal Kratěna, byl však moc blízko před Čiliakem a nestihl ideálně zakončit.

Ve 22. minutě se Plzeň dostala poprvé v sérii do vedení. Skleničkovu přihrávku od mantinelu tečoval pod horní tyč Kracík a Čiliak neměl šanci zasáhnout.

O dvě minuty později skórovali Západočeši podruhé a opět u toho byl Kracík. Překvapivou přihrávkou našel volného Denise Kindla a Kometa znovu inkasovala. Direkt domácím následně mohl zasadit aktivně hrající Sklenička, Čiliak jej ale tentokrát vychytal.

Brno se následně tlačilo do útoku a jedinečnou šanci zdramatizovat duel mělo v 65 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, hosté se však dokázali ubránit. Hra v početní výhodě se ale nedařila ani Plzni, uklidňující gól hosté nepřidali při trestech Gulašiho a Bartejse.

A Západočeši toho litovali. V 52. minutě nejprve trefil Nečas tyč, vzápětí byl vyloučen Moravčík a Kometa přesilovku bleskově využila. Po osmi sekundách Svobodu překonal Hynek Zohorna a připsal si šestý gól v play off.

Jihomoravané se tlačili do útoku, vytvořili si převahu, ale z rychlých protiútoků mohli naopak hostům vrátit dvoubrankové vedení Preisinger a Gulaš. Ani jeden z nich však skórovat nedokázal. O závěrečný nápor poté domácí hráče připravilo Němcovo vyloučení.

Hlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): "Odehráli jsme první třetinu lépe než v minulém zápase. Bohužel v úvodu druhé třetiny přišly naše dvě stejné chyby. Měli jsme dostatečný počet hráčů v obranném pásmu, ale protihráče jsme si špatně rozebrali. Soupeř chyby potrestal. Potřebovali jsme dát dříve kontaktní gól. Viděli jste, co se dělo po naší brance osm minut před koncem, kdy jsme snížili. V závěru se už hrálo na jednu branku. Dnes se štěstí přiklonilo k Plzni. Tak to prostě v play off je."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Opět diváci viděli dramatické utkání. Jsem rád, že jsme konečně vstřelili první gól a následně hned i druhý. Trošku nás to uklidnilo. Věděli jsme, že Kometa bude tlačit. Ale dobře jsme drželi střední pásmo a bránili. Škoda, že jsme v oslabení inkasovali gól. Chtěl bych kluky pochválit. Ukázali charakter týmu a srdce. Za stavu 0:3 na zápasy jsme situaci nevzdali. Vyhráli jsme na Kometě a jsem rád, že jsme splnili přání našich fanoušků a vrátili sérii do Plzně."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:43. H. Zohorna Hosté: 21:22. Kracík, 23:58. D. Kindl Sestavy Domácí: Čiliak (Langhamer) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, J. Krejčík, Malec, Bartejs, Barinka – R. Zohorna, Hruška, M. Erat (A) – Zaťovič, P. Holík, Haščák – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Vincour, L. Čermák (C), Vondráček. Hosté: M. Svoboda (Hylák) – Jones, Moravčík, Čerešňák, Vráblík, P. Kadlec (C), D. Sklenička, Pulpán – Gulaš (A), Mertl, Stach – Indrák (A), Kratěna, Kantner – Schleiss, Kracík, D. Kindl – Pour, Preisinger, Hollweg. Rozhodčí Hodek, Hribik – Hynek, Zíka Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7700 diváků

