SESTŘIH: Boleslav - Zlín 3:1. Bruslaři vítězí po hattricku Žejdla | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Žejdl, 30:35. Žejdl, 46:52. Žejdl Hosté: 59:38. Freibergs Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Pacovský – Pabiška (C), Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Zbořil, Ferenc, M. Novotný – Kubiš (C), Fořt, J. Ondráček (A) – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál – E. Kulda, Popelka, L. Krejčík. Rozhodčí Hribik, Bejček – Kis, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréně, Mladá Boleslav

Střelecky aktivnější domácí se dostali do vedení v 15. minutě, kdy v přesilovce našel Pacovský na hranici brankoviště postaveného Žejdla, který překonal Kašíka.

Hosté mohli vyrovnat po přečíslení tří na jednoho, ale Okálova přihrávka nenašla adresáta. Podobně dopadl na druhé straně Kousal, jenž těsně minul horní roh zlínské branky.

Ve druhé dvacetiminutovce byla dominance Středočechů ještě patrnější. Zatímco Růžička se v brance nudil a připsal si jen tři zákroky, jeho protějšek Kašík musel likvidovat řadu příležitostí Bruslařského klubu.

Inkasoval ale jen jednou, když jej po skončení přesilové hry překvapil Žejdl, jenž dostal puk za čáru odrazem o Kašíka po nahození zpoza branky. Asistenci si připsal opět Pacovský, jenž v sestavě nahradil zdravotně indisponovaného kapitána Vondrku a hrál teprve druhé utkání v letošním roce.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 3:1. Všechny branky domácích vstřelil útočník Lukáš Žejdl 720p 360p REKLAMA

Kašík své zaváhání vzápětí napravil a zejména při početných mladoboleslavských přesilovkách zlínský tým podržel.

Dvoubrankové manko přinutilo hosty na začátku třetí části zvýšit útočnou aktivitu, ale Růžička vše ustál. Po čtyřech minutách měl navíc opět více práce Kašík. A ve 47. minutě potřetí inkasoval, když jej po rychlém protiútoku a Zohornově přihrávce opět překonal osamocený Žejdl.

Hostům se podařilo střelecky prosadit až v samotném závěru, kdy za záda Růžičky prošla v přesilovce střela Freibergse.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Byl to strašně těžký, vyrovnaný zápas. Týmy jsou skoro stejné. Jsme rádi, že jsme si dnes pomohli přesilovkami a zápas jsme převrátili na naši stranu. Je to ale jen jeden zápas, v úterý se hraje znovu. Je výborné, když dá hráč tři góly. Já ale koukám na mužstvo a je mi svým způsobem jedno, jestli tři góly dají tři hráči nebo jeden. Pro hráče je to ale výborné. Vondrka nehrál proto, že přišel s nějakou virózou, a nedokážeme říct, kdy se vrátí (do sestavy). V žádném případě nechceme riskovat zdraví hráče kvůli zápasu. Žádný za to nestojí."

Robert Svoboda (Zlín): "Vstup do utkání jsme zvládli dobře, tak, jak jsme si představovali. Hned v prvním střídání jsme měli vyloženou gólovou šanci, a kdybychom ji proměnili, asi by zápas vypadal jinak. Na hráčích obou týmů byla vidět trošku nervozita. Ve druhé třetině jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, což nás stálo spoustu sil. Pak nám vypadli dva hráči a už jsme neměli sílu na to, abychom to dnes nějakým způsobem zvrátili."

Nejdůležitější okamžiky z utkání:

Mladá Boleslav - Zlín: Freibergs v závěru utkání procpal čestný gól, 3:1 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Zlín: Čepice na led! Žejdl zkompletoval hattrick, 3:0 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Zlín: Hromadnou šarvátku rozhodčí rychle rozehnali 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Zlín: Kašík s jistotou ukryl střelu Kovačeviče do lapačky Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Mladá Boleslav - Zlín: Žejdl procedil puk za Kašíka a navýšil vedení na 2:0 720p 360p REKLAMA