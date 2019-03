Trest pro Plzeň za chování fanoušků: mastná pokuta i uzavřený stadion | iSport.cz

Pokud by Západočeši do 30. dubna podmínku porušili, museli by jeden domácí duel sehrát bez přítomnosti diváků. "Trest se vztahuje na všechny sektory stadionu s výjimkou VIP sektorů," uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise komise Viktor Ujčík.

Plzeňský klub pyká za chování fanoušků, kteří ve druhé třetině zápasu házeli na ledovou plochu a střídačku hostů plastové lahve a další předměty. Do oblasti břicha zasáhli i jednoho z hlavních rozhodčích Jana Hribika, který byl poté ošetřován, takže utkání muselo být přerušeno.

Plzeň - Třinec: Ostuda pro fanoušky Indiánů! Rozhodčího Hribika trefila láhev z hlediště

Pokutu ve výši 120.000 korun dostal klub za porušení povinností pořádajícího klubu. Zbývajících 50.000 zaplatí Západočeši za porušení herního řádu, neboť dopustili v prostorách zimního stadionu prodej nápojů v plechových obalech. Hozená uzavřená plechovka zasáhla jednoho z hráčů Třince na střídačce. Za vulgární, urážlivé a výhružné skandování fanoušků dostal klub napomenutí.

Ujčík v tiskové zprávě ocenil součinnost klubu při vyšetřování případu a opatření, která vůči zvlášť agresivním fanouškům a v oblasti prodeje nápojů následně přijal. Trest nicméně zohledňuje skutečnost, že bylo ohroženo zdraví účastníků utkání.

Plzeň má s chováním fanoušků problémy dlouhodobě. V minulé sezoně byla potrestána jedenáctkrát. V deseti případech bylo důvodem nesportovní chování, poslední trest souvisel s vhazováním předmětů na ledovou plochu. Plzeň zaplatila pokuty ve výši 142.000 korun.

V únoru poté měl mít klub uzavřený sektor 112 východní tribuny, kde je tradičně umístěný takzvaný kotel. Prezident hokejového svazu Tomáš Král ale následně rozhodnutí disciplinární komise, která obdobně potrestala i Brno, zrušil. Oba kluby opakovaně pykaly za porušování bodu disciplinárního řádu, který upravoval nesportovní chování příznivců vůči účastníkům zápasu.

V aktuální sezoně dostala Plzeň dosud jen jednu pokutu. Na začátku února musela zaplatit 10.000 korun za chování fanoušků v Karlových Varech, kde po skončení duelu odpálili v hledišti dýmovnice.