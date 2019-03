Bouře emocí v Plzni. Divačka trefila sudího lahví, do akce musela policie | iSport.cz

Jinak vyrovnané a atraktivní utkání zastínil moment, jenž by v první řadě neměl vůbec nastat. Vše rozpoutal faul Conora Allena, který poslal Indiány do tří. Už předtím totiž Moravčík vysekl hůl Davidu Musilovi, ten si sice bez hokejky vyšlápl na Kracíka, ale pykat šel jen plzeňský bek. Po Allenově vyloučení hráli Oceláři 80 vteřin v pěti proti třem.

Přesilovku nevyužili, stejně jako nepotrestali ani následné vyloučení Jana Eberleho. Verdikty rozhodčích však rozvášnily publikum natolik, až jedna z divaček trefila hlavního Jana Hribika plastovou lahví. Následně byla vyvedena, gólman Dominik Frodl fanoušky z ledu uklidňoval a otřesený arbitr se chvíli probíral na trestné lavici. Do kabin o přestávce doprovodili rozhodčí policisté.

„Třicet minut byli lepší, pak se to začalo trochu hrotit. Všiml jsem si toho já, i v šatně jsme si říkali, že Plzeň se asi začala trošku víc soustředit na rozhodčí než na nás. Tam myslím, že ztratili držení těch otěží a tam se to asi zlomilo. Možná jsme byli odměněni za to, že jsme udrželi nervy a vůbec se tím nenechali rozhodit. Ve třetí třetině už to bylo naše,“ líčil gólman Hrubec, jehož tým už dřív otočil z 0:3 ve Vítkovicích a na Spartě i v Plzni rozhodl v poslední části.

Domácí si nepřipouštěli, že by se nechali unést na vlně emocí. „Měli jsme odskočit na dva góly, náš tlak byl evidentní, ale nepadlo to tam. Lepší, když bude padat v play off,“ přeje si útočník Eberle. „Nemyslím, že bychom měli něco chladit, ty zákroky byly odpískané jako fauly, my využili jedinou přesilovku, stejně jako v Hradci. Musíme tomu jít víc naproti, je super, když si přesilovkami pomůžeme. Odvedli jsme kus práce, svědomí máme čisté. Emoce k tomu patří,“ dodal.

I tak je však další zbytečný incident v aktuálním ročníku Tipsport extraligy černou kaňkou pro jinak častokrát skvěle fandící plzeňské fanoušky. Případem se bude zabývat disciplinární komise a zřejmě i klub.

Góly Domácí: 47:21. J. Vlach, 56:00. M. Kvapil Hosté: 14:51. Dočekal, 49:08. Barinka, 62:40. P. Holík Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Vejmelka (Jekel) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Orsava, P. Holík, Zaťovič (A) – Köhler, Hruška, Mallet – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – P. Kratochvíl, Süss, Plášek ml.. Rozhodčí Bejček, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků