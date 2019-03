VIDEO + ONLINE: Zlín - Mladá Boleslav 0:0. Hraje se o mečbol, vrací se Vondrka | iSport.cz

Předkolo Generali play off Tipsport extraligy dnes pokračuje třetími zápasy. Mladá Boleslav proti Zlínu zvládla jednoznačně první duel, v tom druhém ale uspěli Berani. Série se tak za stavu 1:1 na zápas přesouvá do Zlína. Do sestavy Bruslařů se po střevní viróze vrací kapitán Michal Vondrka. Kdo si dnes vytvoří mečbol a zítra bude útočit na postup do čtvrtfinále? ONLINE přenos a videa z klíčových momentů utkání sledujte od 17 hodin na iSport.cz.