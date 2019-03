Na Třinec se těším! Narážky sparťanů mě nerozhodily, říká Bartošák | iSport.cz

Jaké máte bezprostředně po zápase pocity?

„Super! Vždycky nás těší, když porazíme Spartu. O to víc v předkole. Dva roky se nám nedařilo přejít přes sérii play off, až teď. Jsme rádi, ale práce pro nás nekončí. Za týden začínáme znova.“

V čem byl rozdíl oproti čtvrtečnímu duelu, v němž vás Sparta jasně přejela?

„Dali jsme více gólů než oni. (smích) Ale ne, myslím si, že i včera jsme hráli dobře. Jen se jim včera povedly přesilovky, které dnes naštěstí nevyužili. Lépe jsme si je pokryli. Ale co se týče hry, byli jsme lepší včera i dnes. Jen nás ve čtvrtek srazily jejich přesilovky a můj čtvrtý gól.“

Co bylo celkově v sérii se Spartou podle vás rozhodující?

„Myslím si, že obrany. Naše defenzivní hra byla o level výš, než obrana Sparty. Co se týče ofenzivy a brankářů, tam to bylo asi vyrovnané. Ale co se týče pokrytí obranného pásma, v tom jsme Spartu předčili, a proto jsme postoupili dál.“

Jak se vám chytalo? Kromě třetího utkání jste pokaždé inkasoval jen jednou.

„Ale i v tom třetím zápase se mi chytalo dobře, oni tam dali dva góly z přesilovky a to se potom těžko dohání. Až na ten jeden (čtvrtý). Ale mně se chytala dobře celá série. Sparta to tam pouštěla ze všech pozic, šlo na mě každý zápas hodně střel na bránu. Mně to takhle ale vyhovuje, cítil jsem se výborně.“

Nerozhodily vás ani řeči Sparťanů o tom, jak do vás budou tvrdě chodit, že prý jste labilní, nervózní a kdo ví, co všechno?

(směje se a kroutí hlavou) „Nepřísluší mi to hodnotit, nevím. Ale vyhlašovat do novin, že půjdete po gólmanovi... Přišlo mi to takové nehokejové. Ale určitě jsem si z toho nedělal velkou hlavu. Ať si každý jede podle svého a dělá to, co mu vyhovuje. Je to jejich věc, já jsem to nijak neprožíval.“

Ve čtvrtfinále na vás čeká Třinec…

„Těším se na to! Myslím si, že to bude dobrý hokej. Fanoušci určitě přijdou, na obou stadionech bude vyprodáno a super atmosféra. Bude to taková moravsko-slezská oslava hokeje.“

