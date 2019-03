Střelec Orsava složil Hradec hattrickem: Smoleňák ať říká, co chce… | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Nikým nehlídaný Orsava zkompletoval hattrick, 1:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vaše souhra s Janem Hruškou a Martinem Eratem vypadala zajímavě, kolik toho chybí k ideálu?

„Já doufám, že nám to bude klapat čím dál tím víc, myslím, že to jde zahrát ještě líp, než jsme tady předvedli. Snad to bude gradovat.“ (usmívá se)

Jak důležitý pro Kometu návrat Martina Erata do sestavy po zkráceném disciplinárním postihu?

„Samozřejmě, že důležitý. Martin je náš lídr, veledůležitá postava. Je super, že mohl naskočit.“

Vedli jste, to byl základ, souhlasíte?

„Jednoznačně. Vedli jsme po první třetině 2:0, takže jsme se nemuseli nikam moc tlačit. Hlavně jsme chtěli hrát dobře defenzivně, soustředit se na naši hru, to se nám povedlo. Hradec sice nakopl gól na 1:2, ale naštěstí jsme to ubránili.“

Pomohla vám znalost gólmana Brandona Maxwella z bývalé štace k autorství hattricku?

„To bych ani neřekl, v té rychlosti si to člověk neuvědomí. Jsem rád, že jsme vyhráli a zítra pokračujeme.“

První přesilovkový gól padl po bezvadné kombinaci s Eratem a Hruškou. Takhle jste to trénovali v pauze?

„Trénovali jsme to, zkoušeli jsme různé varianty, dnes nám to tam spadlo, tak to snad stejným stylem půjde dál.“

Hradec tahal za kratší konec, Radek Smoleňák se vás snažil rozhodit, asi jste to čekali…

„On je tím známý, on už tím nikoho nepřekvapí. Může si říkat, co chce.“

Kdyby vám někdo řekl po přestupu z Boleslavi, že budete hattrickem rozhodovat play off…

„Jasně, ale ty góly jsou jen taková třešnička, hlavní je výhra, kterou si zasloužil celý tým. Všichni makali, zvlášť Čilo v bráně.“

Je cítit, že Kometa v play off přepíná na jiný mód?

„V play off se hraje trochu jiný hokej, defenzivní, hlavní je nedostat gól. Je v tom spousta emocí, bojovnosti, obětavosti. Dneska jsme tam zblokovali pár důležitých střel, Čilovi jsme pomohli a slavíme vítězství. On má velkou zásluhu na našem vítězství.“

Přišel v zápase vůbec nějaký extra složitý moment pro Kometu?

„Jak dal Hradec první gól, museli jsme se mít trochu víc na pozoru. Byli nakoplí, konec druhé třetiny byl v jejich režii, ale nám se to zaplaťpánbůh podařilo ubránit.“

