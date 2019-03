Dusno nejen na ledě! Boleslav nevyhrála v Liberci 3044 dnů, emoce budí Lenc | iSport.cz

Poslední výhra Boleslavi v Liberci? Češi byli čerstvými mistry světa, extraliga měla dva týdny po kauze odpočtů bodů, která postihla právě i Bruslařský klub (přišel o 22 z 24 získaných bodů). Ze současného kádru ji pamatuje jen srdcař Lukáš Pabiška, takovému Oscaru Flynnovi bylo tehdy 11 let. Bílí Tygři od té doby ovládli 17 domácích zápasů v řadě!

Tým se celý obměnil, podle vedení BK hráči ani trenéři negativní sérii v hlavách nemají. Neřeší to. Ale…

„Každý to ví, možná už i noví kluci. Pár dní předtím určitě něco proběhne, ale že by se to nějak řešilo, to ne. Už je z toho taková ponorka, že to všichni vědí, ale nahlas se to neříká,“ řekl k negativní sérii po zářijové prohře v Liberci 3:8 boleslavský útočník Pavel Musil. „Je to derby, v extralize docela výjimečný zápas, nehraje se každé kolo, tak já nevím, jaká větší motivace by měla být? Možná jen play off,“ dodal tehdy.

A právě play off je tady!

Jde o regionální derby. Liberec a Mladá Boleslav, to už nějaký ten pátek nejde moc k sobě, fanoušci obou táborů se nesnáší. Nebylo tomu tak vždy, ostrá rivalita mezi kluby sídlícími zhruba půl hodiny cesty po dálnici začala v baráži 2013.