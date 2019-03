Olomoucký Jergl: Jsme na koni, Míra Holec je naše tajná zbraň | iSport.cz

O přestávkovém rozhovoru po třetí třetině jste uvedl, že si v předchozí pauze něco řekli. Můžete to upřesnit?

„Povídali jsme si, že ten jejich tlak musíme nějak eliminovat, že to prostě nemůžou vydržet celý zápas. A taky nevydrželi. Chtěli jsme to hrát rychle, otáčet stejně jako oni a povedlo se nám to. Dovedli jsme to do prodloužení a v něm dali gól.“

Po pěti třetinách v Plzni to ještě pořád nevypadalo, že byste soupeře dokázali přehrát. Najednou je stav série 1:1. Kde se to ve vás vzalo?

„Jeli jsme do Plzně s tím, že aspoň jeden bod odvezeme domů. To se nám povedlo, je to super, čekají nás odvety doma. Uděláme všechno, abychom u nás vyhráli. Oni nás vysoko napadali, věděli jsme, že jejich útočníky musíme zbrzdit, aby nechodili rozjetí na beky. Ubránili jsme ten tlak, který na nás vyvíjeli.“

Jejich trenér řekl, že si zápas prohráli sami. Souhlasíte?

„To nevím, co říkali, ale nás výkon byl určitě o sto procent jiný, než v prvním utkání a to se odrazilo na výsledku. Doma nás diváci poženou, budeme chtít určitě vyhrát i pro ně.“

Ukázalo se, že jako tým máte kam sáhnout. Miroslav Holec v prvním utkání nehrál, ale druhé rozhodl…

„Míra Holec super, naše tajná zbraň. Určitě k němu jde dík. Ale Braňo (Konrád) taky výborně zachytal, celý tým hrál dobře. Od toho se musíme odrazit. Teď jsme na koni, hrajeme, co jsme chtěli hrát. Teď teprve začíná play off.“

