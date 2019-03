Třinec bude víc o hokeji než Sparta, říká Bartošák. Rozjednanou mám i NHL | iSport.cz

Že se má přestup Patrika Bartošáka po sezoně z Vítkovic do Třince za hotovou věc? Pětadvacetiletý gólman se tím nenechává rozhodit. Koncentruje se na čtvrtfinálové derby, které startuje ve středu v Třinci. „Mám play off tady ve Vítkovicích!“ říká rezolutně. „Co bude po sezoně, nevím. Mám i NHL rozjednané, mám toho víc, uvidíme.“



Spoluhráč Jakub Lev po předkole se Spartou říkal, že neví, jestli je v Ostravě víc nenáviděná Sparta, nebo Třinec. Co byste mu tedy odpověděl?

„Jsem rodilý Kopřivničák, nenazýval bych se Ostravákem, ale Ostravu a celý tento kraj v srdci mám. Tudíž za mě je daleko víc nenáviděný soupeř Sparta. Samozřejmě, Třinec je vítkovický rival. Ale co se týká nejvyššího bodu rivality, tak to považuju, nejen nad Třincem, ale nad všemi, Spartu. To je pro mě největší soupeř v lize, ať budu chytat kdekoliv. Odjakživa jsem to tak měl. Ale nenazýval bych to nenávistí, spíš rivalitou.“



Dá se tedy říct, že na stupínku rivality je Třinec hned na druhém místě?

„Třinec tam je určitě. Potom nějaký Liberec, na ten se také nemusí hledat motivace. Celkově týmy z vrchní čtyřky, pětky jsou pro nás rivalové. Vrchol sezony, když se s nimi hraje. Zvlášť v play off. Jsou to výzvy a velcí soupeři.“

Po postupu se Spartou jste v kabině působil klidně, žádná velká euforie. Pochválil jste parťáky za dobrou práci a hned říkal, že se jede dál. Vnímáte to tak?

„Jo, jasně. Přece jenom jsme si před sezonou dali vyšší cíle, než projít předkolo. Možná proto tam žádná obrovská euforie nebyla. Radost jsme měli, ale před sezonou jsme se bavili, že bychom chtěli do semifinále, minimálně. To si myslím, že by mělo zůstat naším cílem. Určitě bych se nevznášel v oblacích, že jsme se dostali přes předkolo ze sedmého místa do čtvrtfinále. To byla naše povinnost. Bohužel se nám to nepovedlo už po základní části. Na druhou stranu jsme si vyzkoušeli play off hokej, máme pár zápasů za sebou a možná i to bude výhoda proti soupeři.“



Co pro vás Třinec znamená? V čem je jeho síla, čím je nepříjemný?

„Mají silného gólmana. Když (Šimon Hrubec) chytne formu, je hodně, hodně těžké ho porazit, překonat. Jinak myslím, že je Třinec hratelný soupeř, pokud budeme hrát svoji defenzivu. Oni jsou hodně ofenzivní, ale když budeme zodpovědní a poctiví tam, kde máme být, tak si myslím, že budeme schopni je deptat. Nejen deptat, ale i přehrávat. I tak silného soupeře, jako je Třinec.“



Sám už jste dřív říkal, že Hrubec je trochu přehlížený a nedoceněný gólman. Že by si zasloužil víc pozornosti. Platí to?

„Mám na to pořád stejný názor. Šimon už iks let dokazuje, že je top gólman extraligy. Nedoceněnost u něj pořád vidím. Během sezony tady byli jiní gólmani, o kterých se mluvilo častěji, a zdaleka podle mého nedosahují takových kvalit jako on. Odvádí svoji práci na ledě, nijak neexpresuje své výkony. Je top brankář a budeme mít co dělat, abychom ho překonali.“



Sparta se konkrétně vás snažila rozhodit všemi způsoby, čekáte stejný styl?

„Myslím si, že Třinec předvede víc hokeje. Tudíž nebude mít čas na to, co měla Sparta. Rozhazovat někoho, vyhlašovat do novin, jak po někom půjdou, že si to chtějí s někým rozdat a podobně. To měl asi na starost tým, který věděl, že hokejově se s námi měřit nemůže. Tak to zkoušeli touhle stránkou. Tím, že Třinec hraje lepší hokej než letos Sparta, tak si nemyslím, že tohle budou dělat.“

Vítkovice - Sparta: Brankář Bartošák měl zájem o bitku s Černochem! 720p 360p REKLAMA

Takže jste v sobotu v Ostravar Areně nehledal inspiraci, když tam byl Karlos Vémola a velká akce MMA?

(usměje se) „Nevím, jestli se nebyli podívat někteří kluci, kteří se v tomto v zápasech angažují. Možná ano, aby měli motivaci nebo inspiraci na nějaké triky. Ale já nebyl. Vím, že když to ve mně bouchne, tak nad tím stejně moc nepřemýšlím. Ne, Třinec bude daleko víc o hokeji než Sparta.“



Váš strýc Radek Bonk dotáhnul Třinec k prvnímu titulu v historii, je to pro vás v rodině stále téma?

„Vůbec ne, neřešíme to. Kde hrával on, je jeho věc. Já jsem tady. Bylo by pěkné, kdybych třeba já dovedl svůj tým k prvnímu titulu po desítkách let. Radek mi žádné rady nedával. Myslím, že to ani nepřijde. Vím, jaké vazby s Třincem má, v létě tam kluky pořád trénuje, takže myslím, že od něho radu čekat nemůžu.“ (usmívá se)



Co se týká vašich rodinných příslušníků, nebude v ochozech víc třineckých dresů než vítkovických?

„Jé... abych řekl pravdu... Rodinných určitě ne, rodina byla nucena vyměnit šatník, co se týká dresů, šál a podobně. Tak tři roky zpátky, když jsem se vrátil do Vítkovic. To byli přinuceni dresy odložit. Možná je ještě někde mají, ale teď musí nosit vítkovické. To mají nakázáno. Vím, že hodně známých a kamarádů, kteří se stýkají s námi a rodinou, jsou stále třinečtí fanoušci. Těm určitě lístek na hokej shánět nebudu.“ (usmívá se)



A nebudou se třinecké dresy v rodině pro příští sezonu zase hodit?

„Nevím, mám play off tady ve Vítkovicích. Mám i NHL rozjednané, mám toho víc, uvidíme.“

Sparta - Vítkovice: Čaroděj Bartošák! Nadvakrát zabránil gólu 720p 360p REKLAMA

Sparta - Vítkovice: Bartošák vytáhl na dorážku Pecha pravý beton 720p 360p REKLAMA