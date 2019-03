Vrána o sérii s Vítkovicemi i krachu Sparty: Viděl jsem. Nebyla efektivní! | iSport.cz

Čeká vás čtvrtfinále Třinec - Vítkovice, co se vám vybaví jako první?

„Velké derby, dobrá atmosféra a vypjaté zápasy.“

Jak vzpomínáte na poslední střet regionálních rivalů v play off? V roce 2011 jste hrál za Vítkovice proti Třinci o mistrovský titul.

„My jsme finále až tak moc nezvládli, takže vzpomínky nejsou úplně pozitivní. (usmívá se) Ale byla skvělá atmosféra a pro nás bylo finále úspěchem. Na Vítkovice vzpomínám rád. Dobrá parta, skvělí kluci, všechno fungovalo. Měli jsme velkou radost z hokeje. Speciálně ten druhý rok, kdy nás všichni odepisovali a tipovali pomalu na sestup. A my se dostali až do finále! To pro nás byla, nebo pro mě určitě, speciální sezona. Byli jsme všichni nadšení, i když to nakonec až na zlato nevyšlo.“

Jak to budete prožívat teď?

„Myslím, že si zápasy všichni užijeme. Budou vyhecované, bude v nich hodně emocí. Pro lidi je skvělé, že to mají kousek a bude to mít atmosféru.“

Co bude kromě brankáře Patrika Bartošáka vaší největší překážkou?

„Vítkovice jsou nebezpečné v rychlých protiútocích a je to velice obětavý a důrazný tým. Nebude to jednoduchý hokej. Bartošák chytá výborně. Pro nás to bude určitě oříšek a budeme dělat vše proto, abychom se s tím vyrovnali.“

Měli jste nějaký speciální trénink na Bartošáka?

„Ne, nic takového jsme nedělali. Musíme se tlačit do brány, pokusit se mu dostat pod kůži a být produktivní.“

Sparta se ho snažila rozhodit. Váš spoluhráč Adamský řekl, že budete chtít Vítkovice porazit hokejově. Dají se ale čekat stejně vypjaté situace v brankovišti i od vás?

„Já bych to neočekával. Ale zápasy jsou vyhecované, je v nich hodně emocí a může se něco stát, může k tomu dojít. My to ale vyhledávat nebudeme. Jak říkal Áda, budeme hrát hokej a snažit se je přehrát naší hrou.“

Vítkovice v předkole vyřadily Spartu, kde jste hrál a sezonu také začínal. Jak jste sérii prožíval?

„Co jsem stíhal a viděl, tak byla Sparta ve Vítkovicích možná trochu lepší, ale Bartošák chytal skvěle. Zápasy byly o jeden gól. Sparta nehrála špatně, ale nebyla produktivní a efektivní. Vítkovice si už pak zápasový náskok zkušeně udržely a perfektně zvládly poslední utkání, ve kterém po chybách odskočily.“

Vy pamatujete finále 2011 z vítkovické strany, Květoň a Hrabal pro změnu z třinecké. Teď stojíte na opačných stranách, má derby větší náboj i díky hráčským výměnám mezi kluby?

„Může to tak pro někoho být. Tak to je. Je to hokej, je to byznys a k výměnám dochází. Myslím si, že nikdo se na to ale nějak speciálně nezaměřuje. Ve Vítkovicích jsem zažil dva roky, má to pro mě speciální náboj, ale myslím si, že na to celkově nikdo moc nekouká.“

